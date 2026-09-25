Tres detenidos en la playa de El Trampolín de Ceuta acusados de intentar secuestrar a dos niñas migrantes

Los detalles Durante la noche del jueves la Policía Nacional detuvo también a otro inmigrante acusado de un delito de tráfico de drogas, por supuestamente vender hachís en la zona comprendida entre la playa de El Trampolín y la de Benítez.

La Policía Nacional ha detenido a tres inmigrantes en el asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta por presunta retención de dos menores migrantes. Los agentes de la UIP intervinieron tras un aviso, y la colaboración ciudadana fue crucial para identificar a los sospechosos. Las menores fueron llevadas al Hospital Universitario de Ceuta para recibir atención médica. También hubo un herido por agresión con una sartén. Los detenidos están bajo custodia policial. Además, la Dirección General de Atención Humanitaria realojó a 63 personas en la Hípica. Un joven marroquí falleció en un asentamiento cercano y se investiga la causa de su muerte.

La Policía Nacional ha detenido este viernes a tres inmigrantes residentes en el asentamiento de la playa de El Trampolín, en Ceuta, por su presunta relación con la retención contra su voluntad de dos menores migrantes durante la noche del jueves, según ha podido saber laSexta.

Los hechos se produjeron durante la última noche en el asentamiento, hasta donde se desplazaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tras recibir el aviso. La colaboración ciudadana ha resultado clave para identificar a los presuntos autores y proceder posteriormente a su arresto.

Las dos menores fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para ser reconocidas y recibir asistencia médica tras lo ocurrido. Una tercera persona también resultó herida durante el incidente, después de ser presuntamente agredida con una sartén, y tuvo que ser atendida.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía y quedarán a disposición judicial una vez finalicen las diligencias. Los arrestos se producen mientras continúa la intervención de las administraciones para poner a salvo a las mujeres y menores migrantes en situación de calle en Ceuta.

Precisamente este viernes, la Dirección General de Atención Humanitaria ha realojado en el recurso de la Hípica a 63 personas que permanecían en las inmediaciones del recinto, todas ellas mujeres solas o con hijos menores a cargo.

Por otro lado, durante la noche del jueves la Policía Nacional detuvo también a otro inmigrante acusado de un delito de tráfico de drogas, por supuestamente vender hachís en la zona comprendida entre la playa de El Trampolín y la de Benítez.

Muere un joven en un asentamiento ilegal

Un joven migrante, de nacionalidad marroquí, ha fallecido durante las primeras horas de la tarde de este viernes en un asentamiento ilegal en la antigua Fábrica del Guano de Ceuta, cerca de la playa de El Trampolín, por causas que no han sido determinadas.

Los servicios sanitarios del 061 acudieron a la zona alertados por varios migrantes, que indicaron que un compañero se encontraba en una situación de extrema gravedad aunque sin precisar más datos, según han informado a EFE fuentes policiales y sanitarias.

El joven estaba tendido en el suelo en las inmediaciones de unas duchas que el Gobierno ha instalado en los alrededores de la playa de El Trampolín, donde permanecen viviendo unos 3.000 migrantes marroquíes.

Los efectivos sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin poder recuperar las constantes vitales del joven migrante. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, sin que se hayan avanzado datos sobre las circunstancias que han provocado la muerte. Los primeros indicios apuntan a que el fallecimiento ha sido accidental o por causas naturales, aunque deberá ser la autopsia la que lo determine.

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