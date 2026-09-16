El mejillón, en sus mejores meses: un 'superalimento' con hierro, omega 3, vitaminas, proteínas... y barato

Llegan los mejores meses para consumir el mejillón, el 'oro de las rías gallegas' que además de contener una enorme cantidad de nutrientes y ser una joya para la cocina, también es apto para todos los bolsillos.

Bueno, rico, saludable... y barato. Este es uno de los mejores meses para el mejillón, un auténtico superalimento que ya se conoce como 'el oro de las rías gallegas'.

El año pasado se recogieron 180.000 toneladas de este producto que destaca por su contenido de selenio y vitamina B12 y que, hasta diciembre, afronta los mejores meses para su consumo. "Es cuando tiene mejor carne", apunta un mariscador.

El mejillón también es un producto formidable para las conservas. Dentro de una lata, tiene un consumo preferente de hasta cuatro años y contiene una enorme cantidad de nutrientes, como el hierro, el zinc o el fósforo.

De cara a la cocina también estamos ante un producto de lo más versátil. Más Vale Tarde visita el restaurante 'Atípico', en A Coruña, para probar 'Los rabiosos', mejillones bañados en una salsa picante de leche de coco y kimchi que se sirve con una ajada de pimiento y ajo.

A la hora de abrirlos, comenta la cocinera, siempre hay que hacerlo con agua "y si se puede poner un poquito de laurel o vino, también genial". Sobre los mejillones también destaca que, además de ser una fuente de proteínas y omega 3, también resultan "super económicos".

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