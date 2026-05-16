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Se han tomado medidas

Un sacerdote jesuita, investigado en Pamplona por un presunto abuso sexual a un joven

¿Qué ha pasado? La Compañía de Jesús en España señala que, "por respeto a la presunta víctima y al principio de presunción de inocencia del denunciado", no ofrecerá ninguna valoración sobre este tema.

Un miembro de la policía foral de Navarra en una imagen de archivoUn miembro de la policía foral de Navarra en una imagen de archivoEuropa Press
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Un sacerdote jesuita está siendo investigado por la Policía Foral de Pamplona por un presunto abuso sexual contra un joven mayor de edad, informa en un comunicado la Compañía de Jesús en España.

La Compañía señala que, "por respeto a la presunta víctima y al principio de presunción de inocencia del denunciado", no ofrecerá ninguna valoración sobre este tema. Tanto la Compañía como el propio jesuita denunciado, destaca esta orden religiosa, "están colaborando con las autoridades policiales a cargo de la investigación y estarán a su disposición durante todo el proceso".

Asimismo, conforme a lo establecido en su protocolo interno, la Compañía de Jesús ha adoptado ya varias medidas respecto al jesuita denunciado, como la prohibición de ponerse en contacto, por cualquier forma o medio, con la víctima, su familia o su entorno más cercano.

También se ha decretado la prohibición a este sacerdote de tener contacto con menores o con personas adultas en situación de vulnerabilidad y de publicar noticias o mensajes, de cualquier tipo, en las redes sociales de las que disponga.

Por último, subraya que "el compromiso de todas las obras de la Compañía de Jesús en crear entornos seguros es inequívoco", con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse.

"Insistimos en nuestro compromiso con la transparencia y la justicia. Por ello, animamos a denunciar ante la justicia cualquier información relevante sobre una posible situación de abuso o maltrato en el seno de nuestras obras", concluye.

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