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Accidente en Tarragona

Muere una mujer de 65 años tras caer al agua en el puerto de La Ràpita

¿Qué ha pasado? Los Bombers recibieron el aviso a las 0.41 horas de este sábado alertando de que una mujer había caído al agua del puerto cuando caminaba hacia su embarcación junto a un ciudadano británico de 61 años que tenía amarrada su embarcación en el mismo puerto

Muere una mujer de 65 años tras caer al agua en el puerto de La Ràpita.Muere una mujer de 65 años tras caer al agua en el puerto de La Ràpita.Europa Press
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Una mujer norteamericana de 65 años ha muerto este sábado después de caer al agua en el puerto de La Ràpita (Tarragona), según han confirmado fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Los Bombers recibieron el aviso a las 0.41 horas de este sábado alertando de que una mujer había caído al agua del puerto cuando caminaba hacia su embarcación junto a un ciudadano británico de 61 años que tenía amarrada su embarcación en el mismo puerto.

Por causas que se desconocen la mujer cayó al agua y el hombre se lanzó a salvarla. Cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron al hombre ya en tierra e ileso y a la mujer en estado menos grave acompañada por agentes de la Policía Local, por lo fue trasladada por efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al hospital de Amposta, donde finalmente ha fallecido.

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