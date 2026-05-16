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Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

Brote en alta mar

El único positivo por hantavirus en España evoluciona favorablemente a la espera de una nueva PCR

Los detalles A la espera de que la prueba dé negativa para poder tener otro protocolo, los otros 13 españoles aislados en el Gómez Ulla siguen sin síntomas y sin dar positivo en la enfermedad.

Exterior del hospital Gómez UllaExterior del hospital Gómez UllaAgencia EFE
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La situación del hantavirus en España continúa en una evolución favorable. Después de cinco días en el hospital, el único positivo que hay en el país a causa de esta enfermedad sigue mejorando a la espera de una segunda PCR que se le realizará este domingo y que puede determinar si ya cuenta con un resultado negativo.

Sobre su caso habló Mónica García, hablando de "buenas noticias" en declaraciones para TVE en las que comentó que el paciente tuvo síntomas leves de carácter respiratorio hace unos días.

En ese sentido, afirmó que había que esperar a que esa sintomatología remita de manera completa y hacer un seguimiento PCR hasta que el resultado sea negativo. Será entonces cuando pueda tener otro protocolo.

En cuanto a los otros 13 españoles que siguen en cuarentena con PCR negativa siguen sin tener novedad clínica, estando todos sin síntomas y con PCR negativas.

Se les realizará una todas las semanas y, si van bien, se podría plantear una cuarentena domiciliaria.

Mientras, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha remitido la cuarta muestra PCR a la ciudadana de 32 años que está en seguimiento en Alicante por sospecha de hantavirus. Todos sus resultados han dado negativo.

Fue en la mañana del domingo cuando los pasajeros del MV Hondius comenzaron a desembarcar en Tenerife. De las más de 150 personas a bordo se han registrado dos casos positivos una vez abandonaron el crucero. Uno de ellos, el español del Gómez Ulla; el otro, una ciudadana francesa que empezó a dar síntomas en el avión de regreso a París.

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