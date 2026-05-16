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"Maldito suavón"

Polémica en el Carnaval de Cádiz en Alcalá de Guadaira: el PP acaba retirando una denuncia que pedía evitar "letras con alusiones políticas" en las chirigotas

Los detalles Jesús Bienvenido, cantautor de la comparsa, ha respondido a la denuncia en redes sociales cantando una defensa a ultranza del evento ante la solicitud 'popular'.

Jesús Bienvenido en un vídeo de respuesta al PP
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A pesar del polémico intento de censura por parte del PP, este sábado se celebrará el acto del carnaval de Cádiz en Alcalá de Guadaira sin ninguna restricción. Y es que los 'populares' solicitaron al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que no permitiera "letras con alusiones políticas" en el Carnaval de Primavera, una denuncia que han terminado retirando.

En el evento, que tendrá lugar en el Parque Centro a las 17:00 horas, está prevista la actuación del coro 'El Sindicato', la chirigota 'Una chirigota en teoría' y las comparsas 'Las jorobadas' y 'DSAS3', vigente primer premio del COAC y caracterizada por su contenido crítico y su cerrada defensa de la sanidad pública andaluza.

Y precisamente el cantautor de la comparsa, Jesús Bienvenido, ha respondido en redes sociales empleando la música que se escuchará este sábado para defender al carnaval, advirtiendo a los que interpusieron la denuncia que "para censurarme a mí tienes que nacer mil veces".

"Maldito suavón, un fascista embaucador, perro fiel de los burgueses, para censurarme a mí tienes que nacer mil veces", canta en el vídeo de respuesta que ha publicado en sus redes sociales.

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