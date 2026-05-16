Un crimen pasional, la principal hipótesis sobre el asesinato del cantaor flamenco Matías de Paula

El contexto El músico murió en el acto después de recibir dos disparos en la cabeza este viernes. Los investigadores creen que podría haberse producido por la relación del cantaor con la exmujer del presunto asesino.

En la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena, el cantaor flamenco Matías de Paula fue asesinado a tiros, dejando a la comunidad conmocionada. La Policía investiga el crimen, que podría ser pasional, dado el vínculo del artista con la exmujer del presunto asesino, quien aún no ha sido detenido, pero ya está identificado. El cantaor, muy conocido en Badajoz, fue despedido por cientos de vecinos en el tanatorio local. Testigos mencionaron que el culpable había salido recientemente de la cárcel y huyó en coche con dos familiares. La investigación sigue abierta y el juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

Una rosa y la marca de los dos disparos que acabaron con su vida. Eso es lo único que queda ya en en la plaza Rafael Alberti, una zona muy transitada de en Villanueva de la Serena, donde este viernes fue asesinado a tiros el cantaor flamenco Matías de Paula. Un suceso que ha conmocionado a la localidad y que ahora la Policía investiga con ahínco.

Así, las primeras informaciones apuntan a un crimen pasional. El móvil del asesinato sería la relación del cantaor con la exmujer del presunto asesino. El autor del crimen todavía no ha sido detenido, algo que ha confirmado este mismo sábado el delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, pero la Policía ya sabe quién es.

Quintana ha asegurado, sobre la posibilidad que este hecho provoque represalias, que Villanueva de la Serena "está en una situación de absoluta calma, no hay inseguridad" y ha precisado que en ningún momento se trató de un tiroteo.

Acababa de salir de la cárcel

El artista, muy conocido en Badajoz, ha sido despedido por cientos de vecinos en el tanatorio de la ciudad, donde muy pocos tenían ganas de hablar. La mayoría no fue consciente de lo que ocurría, de esos dos disparos directos a la cabeza del cantaor, que cayó muerto al instante. Los vecinos solo han detallado a laSexta que el culpable del crimen acababa de salir de la cárcel. Tras acabar con la vida del flamenco, corrió hacia un coche donde le esperaban dos familiares para emprender la huida.

Pese a esto, la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis. El juez de guardia del caso ha decretado el secreto de las actuaciones mientras la Policía intensifica la búsqueda del autor de los disparos.

Matías de Paula, que tenía 52 años, contaba con una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco, estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, como 'Corral de la Pacheca' o 'Café Chinitas' y actuó con artistas como Pitingo, Enrique Morente o José Mercé.

Vivía hace tiempo en su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

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