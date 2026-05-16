Adiós a los vasos de usar y tirar: la Universidad de Burgos impulsa envases reutilizables para reducir residuos.

Los detalles En la cafetería de estas instalaciones se sirven más de 200 cafés diarios y, durante seis meses, la comunidad universitaria podrá utilizar vasos y boles reutilizables gracias a un sistema de fianza digital basado en códigos QR.

La cafetería de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos ha implementado un sistema sostenible desde febrero, participando en el proyecto LessPack para reducir envases de un solo uso. Mediante un sistema de fianza digital con códigos QR, los estudiantes pueden utilizar vasos y boles reutilizables, vinculados a su método de pago, durante nueve días antes de devolverlos, evitando así una penalización económica. Esta iniciativa, que ha sido bien acogida por la comunidad universitaria, es parte de la estrategia de sostenibilidad y economía circular de la universidad, en colaboración con Ecoembes, para fomentar hábitos responsables y reducir residuos.

Tomarse un café en la cafetería de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos ahora también puede ser un gesto más sostenible. Desde febrero, este espacio universitario participa en una iniciativa que apuesta por reducir los envases de un solo uso mediante la implantación de recipientes reutilizables para bebidas y comida para llevar.

En esta cafetería se sirven más de 200 cafés diarios y, durante seis meses, la comunidad universitaria podrá utilizar vasos y boles reutilizables gracias a un sistema de fianza digital basado en códigos QR.

La iniciativa forma parte del proyecto LessPack y funciona de manera sencilla: cada envase queda vinculado al método de pago del usuario mediante un código QR, lo que permite reutilizarlo varias veces antes de devolverlo.

Los clientes disponen de nueve días para entregarlo de nuevo; en caso contrario, se aplica una penalización económica. Por su parte, Patricia Astrain, fundadora y CEO de la empresa Recircular, explica que el objetivo es ofrecer alternativas más sostenibles en el consumo diario dentro del campus.

"Lo que hemos hecho ha sido ofrecer a través de la cafetería opciones reutilizables tanto para comida como para bebida para llevar", señala. La propuesta ha sido bien recibida entre los estudiantes, aunque algunos reconocen que el principal reto será no olvidar devolver el envase a tiempo. "Me lo voy a apuntar para que no se me pase", comenta uno de los estudiantes.

Se trata de la tercera experiencia piloto del proyecto LessPack, al que se ha adherido la Universidad de Burgos dentro de su estrategia de sostenibilidad y economía circular.

Bárbara Tejadas, técnico del proyecto Iris-Circular de la universidad, destaca que la institución busca implicar cada vez más a la comunidad universitaria en hábitos responsables. "La universidad siempre está apoyando esa transición hacia una economía más circular", afirma.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de Ecoembes, entidad que trabaja en soluciones para reducir los residuos de envases. Nancy Villaluenga, coordinadora de Relaciones Externas de la organización, subraya la importancia de este tipo de proyectos piloto en entornos reales.

"La reutilización es muy importante si queremos reducir en origen los residuos", asegura. Desde la cafetería destacan la buena acogida que está teniendo el sistema. Mila Caballero, responsable del establecimiento, afirma que son muy pocos los clientes que rechazan utilizar los envases reutilizables.

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