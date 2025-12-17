Rosalía hace viral a Dios y conquista a los más jóvenes: ya son un 37% los creyentes entre 18 y 24 años

Los detalles La fe vuelve a colarse entre los jóvenes a través de la música, las redes sociales y los podcasts, con referentes inesperados y curas virales, y logra frenar su caída tras años perdiendo creyentes entre una generación que vuelve a buscar sentido.

Durante años, la Iglesia católica ha visto cómo perdía fieles sin freno. Especialmente entre los más jóvenes. Pero desde la pandemia algo se ha movido. La espiritualidad vuelve a estar de moda y, aunque pueda sorprender, empieza a ganar terreno justo donde menos se la esperaba: en redes sociales, en podcasts y en la cultura pop.

Hay varias razones que pueden explicar este fenómeno. Una de ellas es el auge de movimientos católicos en redes y de curas que ya no son tan curas, al menos en las formas. Cambian el hábito por cadenas, micrófonos o guitarras y hablan el idioma de una generación acostumbrada a TikTok y Spotify.

La pregunta es inevitable: ¿qué está pasando para que los grupos católicos se hagan virales?

El cambio se nota incluso en la música. Rosalía, la misma artista que cantaba con Ozuna "somos dos cantantes como los de antes", hoy sorprende con canciones como 'Mio Cristo piange diamanti'. Un giro que refleja cómo lo religioso vuelve a colarse en el imaginario cultural sin complejos.

Pero no es solo una cuestión de símbolos. Uno de los podcasts más escuchados de España es religioso. '10 minutos con Jesús' suele situarse en el top 100 de Spotify y más de un cuarto de millón de personas lo escuchan cada día.

Detrás está Javier Sánchez-Cervera, sacerdote de Madrid y cocreador del formato, que tiene muy claro a quién se dirige: "Siempre visualizamos al oyente como un chaval joven, con sus cascos, con sus AirPods, que está en el tren, en el bus o camino de la uni."

La sociedad cambia de hábitos y quienes llevan hábito también cambian las formas. A Vicente Espulgues lo conocen como 'el cura rockero'. Es sacerdote de Nuestra Señora de las Américas y un apasionado del rock, que ve en la música una vía para conectar con el mensaje cristiano: "El rock te enseña a valorar al ser humano, lo económico y lo político desde otro ángulo. Yo he visto en el Evangelio mucha similitud con la forma en la que Jesús propone su forma de vida."

Y aunque hay muchos menos jóvenes católicos que a principios de siglo, los datos empiezan a apuntar a un cambio de tendencia. En los últimos cinco años, los creyentes de entre 18 y 24 años han pasado del 29% al 37%.

Para el sociólogo y politólogo José Tomás, el contexto social es clave: "La juventud lo que necesita ahora son mensajes. La sociedad está infeliz, y está infeliz porque la causa son las insatisfacciones."

Desde la Iglesia, el diagnóstico apunta también a una búsqueda de sentido. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, señala dos factores principales: "Por una parte, la pregunta por el sentido ante la falta de respuestas que ha dado la educación. Y por otra, el fenómeno de la migración."

Una espiritualidad que ya no pasa solo por el rosario, sino también por playlists, podcasts y referentes culturales. Una fe que se adapta a los nuevos códigos para volver a conectar con quienes parecían haberle dado la espalda.

