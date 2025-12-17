"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa": 43 exnumerarias narran el infierno que vivieron dentro del Opus Dei cuando eran niñas

¿Por qué es importante? En 2021 denunciaron haber sido víctimas de trata y servidumbre y varios líderes de la organización han sido encausados. Han participado en la primera cumbre internacional de ECA, asociación que denuncia los casos de abuso en la iglesia.

Un total de 43 exnumerarias del Opus Dei han participado en la primera Cumbre Internacional de ECA (Ending Clergy Abuse) que ha tenido lugar en Argentina y que ha servido para poner de manifiesto los abusos y el control total que sufrieron a manos del clero.Denunciaron estos hechos en 2021 y algunos líderes de esta vertiente de la iglesia católica ya han sido acusados de trata de personas. Tal ha sido la repercusión del caso que ha llegado hasta El Vaticano y algunos representantes de las víctimas han sido recibidas por el papa León XIV.

Durante este encuentro, personas como Tita han podido trasladar sus vivencias. A los 16 años aterrizó en Argentina con la intención de estudiar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, acabó en centros donde trabajaba jornadas eternas sin poder a salir a la calle. "Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa parecido a un saco de papas con botones", ha expresado. Sin saberlo había sido captada por el Opus Dei y estuvo encerrada durante cuatro años.

Asimismo, se han expuesto fotografías que cuentan la historia de estas 43 mujeres que denunciaron en 2021 haber sido víctimas de trata y servidumbre cuando eran niñas. "Yo estoy presa, yo no puedo vivir así", ha recordado, al tiempo que ha indicado el momento en el que se dio cuenta de que estaba bajo cautiverio: "Ahí me di cuenta. Estas chicas realmente sí son libres. Tenían la llave de donde vivían, de donde trabajaban, veían televisión, cobraban su sueldo".

Gracias a los testimonios de estas mujeres y al trabajo de distintos abogados, la denuncia ha avanzado y varios líderes de esta rama de la iglesia católica ya han sido acusados por la Justicia argentina del delito de trata de personas. "Que quienes cometieron estos crímenes vayan a la cárcel. De verdad, eso sería lo mejor que podría pasar aquí", ha subrayado el letrado Sebastián Sal, sobre el objetivo de este pleito.

De hecho, la el impacto del caso ha sido tal que ha llegado incluso al Vaticano y representantes de las víctimas fueran recibidas por el papa León XIV. "Hoy el Opus Dei está bajo el escrutinio mundial de la propia institución", ha afirmado el abogado Sergio Salinas.

