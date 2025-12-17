Los médicos se levantan de la mesa sin alcanzar ningún acuerdo con Sanidad sobre el Estatuto Marco

Los detalles Desde la cartera que dirige Mónica García han emitido una nota de prensa en la que lamentan los hechos.

Si bien el Ministerio de Sanidad ha celebrado este miércoles la décima reunión con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), dentro del proceso de reforma del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), también ha lamentado que ambos sindicatos hayan abandonado la mesa de negociación "sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal presentada" por la cartera que dirige Mónica García.

Según ha informado el departamento ministerial en una nota de prensa, durante el encuentro, Sanidad reiteró su invitación a CESM-SMA para adherirse al consenso alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el Ámbito de Negociación, órgano legítimo y legalmente constituido para la negociación colectiva en el SNS.

Sin embargo, ninguna de las propuestas trasladadas obtuvo respuesta, rompiéndose así unilateralmente el proceso de diálogo. De esta manera, el Ministerio ha lamentado que CESM-SMA hayan optado por mantener una estrategia de presión basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común.

Esta pretensión, señalan desde el Ministerio de Sanidad, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional.

Sanidad insistió en que el nuevo texto del Estatuto Marco incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en el marco del Ámbito de Negociación: mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión. Todo ello con pleno respeto al marco competencial y a la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Así, el Ministerio ha reafirmado su voluntad de alcanzar el mayor grado de consenso posible, siempre dentro del marco legal vigente y del diálogo institucional, al tiempo que ha apelado apela al sentido de responsabilidad de todas las organizaciones representativas para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales del conjunto de profesionales sanitarios.

Asimismo, Sanidad ha vuelto a subrayar que no va a invadir competencias autonómicas al considerar que sería incompatible con el marco constitucional, y que tampoco va promover un estatuto propio por categorías ya que rompería la cohesión del SNS.

Asimismo, el Ministerio ha lamentado que estos sindicatos hayan decidido rechazar el preacuerdo alcanzado con el Ámbito de Negociación, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios y que permite dejar atrás el Estatuto Marco de 2003, avanzando de manera significativa en la mejora de las condiciones laborales del SNS.

