De resistir la DANA a optar a 'Mejor Árbol del Año': el eucalipto que sigue en pie en Paiporta

Los detalles Resistió la DANA en el barranco del Poyo, perdió parte de su copa y sufrió golpes de coches y rocas, pero sigue en pie. Hoy aspira a 'Mejor Árbol del Año' y se ha convertido en símbolo de resistencia de Paiporta.

Se ha convertido en el símbolo de la resistencia de Paiporta (Valencia). Este eucalipto aguantó la embestida del agua el día de la DANA, casi de forma milagrosa. Mientras la riada arrasaba todo a su alrededor, él se mantuvo en pie, sin inmutarse, en el barranco del Poyo.

Sus raíces centenarias lo mantienen anclado al suelo. Resistió la fuerza de la corriente y los golpes constantes. Ni los coches, ni las rocas, ni el agua que bajaba desbocada lograron tumbarlo.

"Chocaron coches, rocas… y casi el 50% de la copa se lo llevó. Hasta donde llegan las hojas, ahí llegó el agua", explica Alejandro Sánchez, concejal de la Reconstrucción del Ayuntamiento de Paiporta.

El árbol mide unos 20 metros de alto y cuatro de ancho. Durante la DANA sufrió mucho: perdió alrededor de un tercio de su copa y las heridas todavía son visibles. Aun así, sigue vivo y en pie en las entrañas del barranco del Poyo, ahora en obras.

Tras el paso de la riada, fue necesario actuar rápido para salvarlo. "El primer tratamiento fue limpiarlo de barro, cañas y lodos; después se aplicaron fungicidas e insecticidas", detalla Sánchez.

Un mes después de la DANA, los vecinos lo eligieron como árbol de Navidad, convertido ya en un punto de encuentro y en un símbolo de esperanza. Ahora, su fortaleza podría darle un nuevo reconocimiento: aspira a convertirse en 'Mejor Árbol del Año'.

Desde el puente de Paiporta, los vecinos lo miran con otros ojos. Más allá de sus ramas, hay recuerdos. "Desde pequeñita bajaba con mi perrito por la escalerita que ahora han quitado", recuerda una vecina. "Este aguantó la del 57 y todas las riadas que han venido detrás", añade otra.

Enraizado en la memoria de los paiportinos, este eucalipto no es solo un árbol. Es el reflejo de un pueblo golpeado, pero que sigue en pie.

