Sin billetes para ir a trabajar: los viajeros de dos líneas de alta velocidad hacia Barcelona reclaman más capacidad y frecuencia en los trenes

¿Por qué es importante? Los viajeros que utilizan a diario las líneas Lleida-Barcelona y Figueres-Barcelona cada día se enfrentan al temor de no tener billete para ir a trabajar.

Los usuarios de las líneas de alta velocidad Lleida-Barcelona y Figueres-Barcelona enfrentan dificultades diarias para asegurar billetes hacia la Ciudad Condal, incluso comprándolos con semanas de antelación. Renfe afirma estar monitoreando la situación, mientras la Generalitat solicita medidas al Ministerio de Transportes. Kevin, un usuario habitual, destaca la escasa disponibilidad de plazas, y Benet advierte que es necesario reservar con anticipación. Miles de personas sufren este colapso, con trenes AVE y AVANT frecuentemente llenos. El secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, también ha expresado su frustración en redes sociales, instando a Renfe y al ministerio a actuar.

Los usuarios que dependen de las líneas de alta velocidad Lleida-Barcelona y Figueres-Barcelona para ir a trabajar a la Ciudad Condal a diario no pueden más. Cada día es una odisea para ellos porque no saben si van a tener billetes, de hecho, ni aunque los compren con semanas de antelación, se aseguran de tenerlos. Desde Renfe han asegurado que están haciendo un seguimiento del caso y la Generalitat ha reclamado a Transportes que tome medidas.

"Lo que hago yo es ir desde Lleida hasta Barcelona y cada día es un poco más complejo. Hay muy poca disponibilidad de plazas", ha asegurado Kevin, quien depende de este medio de transporte para poder ir a trabajar. Por el otro extremo, Benet utiliza a diario la línea que une Girona con la capital catalana y ha señalado que el boleto tienes que "cogerlo con una o dos semanas de antelación porque si no no hay plaza".

Este colapso lo sufren habitualmente miles de personas como ellos. "Vas a buscar billete y resulta que no hay. El tema de ida y vuelta el mismo día está lleno", ha argumentado un señor. "Los AVE y los AVANT normalmente van completos", ha destacado otro.

De hecho, no se ha librado de esta situación ni el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, quien a través de las redes sociales también se ha unido a las protestas. "No hay billetes de AVE ni AVANT Girona-Barcelona Sants. He cogido la media distancia. Es necesario que Renfe y el ministerio se pongan las pilas. Desde la Generalitat estamos pidiendo el incremento de capacidad también desde Lleida", ha escrito en su perfil de X.

Con todo, desde Renfe han afirmado que están haciendo un seguimiento continuo de esta demanda para dar una respuesta coordinada con el Ministerio de Transportes, mientras que los usuarios piden cambios en la capacidad y mayor frecuencia de trenes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.