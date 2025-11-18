El vídeo de Rosalía cantando 'La Perla' vestida de novia en el show de Jimmy Fallon del que todos hablan

Rosalía ha cantado 'La Perla' en el plató del programa de Jimmy Kimmel vestida de novia y sobre un montón de colchones en una actuación que puedes ver en este vídeo y que ha dado la vuelta al mundo.

Rosalía ha arrasado en el programa de Jimmy Fallon, al que, incluso, ha enseñado a cantar en español 'La Perla', uno de los temas más exitosos de su último disco, 'Lux'. En concreto, se trata de una canción repleta de dardos a sus exparejas, entre las que se encuentran Rauw Alejandro y C. Tangana.

"Muy buena pronunciación, atreverse a cantar con Rosalía al lado, poca broma", destaca Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús analiza el momento: "Sí, pero ha estado a punto de decir 'es una perra'".

Por último, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la actuación de Rosalía vestida de novia cantando 'La Perla' sobre un montón de colchones en el plató de Jimmy Fallon.

Tras ver el vídeo, el presentador de Aruser@s reflexiona sobre cómo Rosalía, de todas las canciones que tiene su disco, solo canta 'La Perla' en los programas: "El primero ('Berghain') era un tema para encuadernar y para los expertos, pero al hacer promoción tiene que hacer algo más asumible y comercial".

