Albiol sobre el desalojo de 400 migrantes en Badalona: "Los que defienden que pueden entrar de forma irregular deben asumir la responsabilidad de realojar"

El alcalde de Badalona defiende la medida. Asegura que el Ayuntamiento "no va a dar vivienda ni alojamiento a unas personas que han hecho la vida imposible a los vecinos" y que "las viviendas públicas son para los vecinos".

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defendido este miércoles el desalojo de 400 migrantes en situación irregular que vivían en el antiguo instituto B9 del municipio. El regidor popular ha asegurado que durante las semanas previas a la desocupación, los servicios del Ayuntamiento "han atendido a una serie de personas que estaban en situación de vulnerabilidad" para proporcionarles una solución temporal.

No obstante, ha dejado claro que "el Ayuntamiento de Badalona no va a dar vivienda ni alojamiento a unas personas que durante dos años han hecho la vida imposible a los vecinos". "Ha habido problemas de delincuencia, de incivismo, de tráfico de drogas… Los vecinos estaban amargados", ha indicado.

Albiol se ha expresado así en Más Vale Tarde, donde ha explicado que se ha trabajado en el desalojo con la Generalitat de Cataluña. Ha apuntado que a unas "16 o 17 personas" que estaban en seguimiento "se les ha conseguido una alternativa temporal", pero que ni la Generalitat ni el Ayuntamiento cuentan con más capacidad "para que pudieran dormir estas personas".

En este sentido, ha trasladado la responsabilidad de encontrar soluciones a "aquellos partidos que defienden que cualquier persona puede entrar en nuestro país" y que "ahora están en el Gobierno". "Son los que ahora tienen que asumir la responsabilidad de esas personas a las que dejan entrar, que les den soluciones", ha lanzado.

Según el alcalde, desde que se comunicó a los inmigrantes que se iba a proceder al desalojo, "ha habido 150 de los ocupantes que se han marchado" y quedan en Badalona "unos 80 o 90".

"Las viviendas públicas son para los vecinos, no para quienes han llegado de manera irregular y han hecho la vida imposible a los vecinos", ha sentenciado.

