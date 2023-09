La exguardia urbana Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por el asesinato del también agente Pedro R., ha roto su silencio en una entrevista desde prisión para el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Rosa, en una larga conversación, ha hablado de varios temas, entre ellos su opinión sobre la nueva serie de Netflix 'El cuerpo en llamas', basada en su vida, y el papel de Úrsula Corberó. La guardia urbana, incluso, ha contestado a unas declaraciones donde la actriz aseguraba que su personaje era "tóxico": "¿En qué momento se me ha juzgado por tóxica?".

"La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxica o no tóxica?", ha señalado Rosa. Asimismo, ha asegurado que "no hay una sentencia en la que se le condene por tóxica o no tóxica". Según Carlos Quílez, el periodista del programa que ha tenido unas 20 conversaciones con la condenada, ha asegurado que "ella se tiene a sí misma como una persona normal".

Además, Rosa ha cargado contra la serie de Netflix, considerando que lo único que consigue es "que vuelva a haber otro juicio". "Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga por una serie", ha expresado la exagente. Para ella, la ficción basada en hechos reales lo que consigue es un "nuevo juicio mediático" y que "lo que están buscando es el morbo".

No solo eso, sino que acusa a la serie de ponerla "una condena extra" porque lo que están sacando "va a quedar de por vida". "Mis hijas tienen una edad en la que pueden ver la TV", ha sostenido, y ha agregado que "no puede ser que diariamente tenga que estar encontrándose con juicios repetidos una y otra vez".

También ha afirmado que ella ha cobrado "cero euros" de todos los programas, documentales y series que se han hecho sobre ella. "Consideran que con esto pueden ganar dinero y lo venden y se lucran a mi costa. Llevo seis años y pico privada de libertad. Desde que estoy aquí, con todo lo que he hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo... He cobrado cero euros", ha zanjado.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2020 a Rosa Peral a 25 años de prisión por asesinar a su pareja, Pedro R., en su vivienda de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), junto al que entonces era su amante y que también fue condenado a 20 años, Albert López, todos ellos miembros de la Guardia Urbana Barcelona. Ella sigue insistiendo en que se repita el juicio del conocido como crimen de la Guardia Urbana, una posibilidad remota pero legal.