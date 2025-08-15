Un equipo de laSexta, sorprendido por las llamas mientras comía en un restaurante de Cualedro

Los detalles Todos los que se encontraban en la zona de Cualedro han tenido que buscar refugio para evitar ser alcanzados por el fuego.

Un equipo de laSexta se ha visto sorprendido por las llamas este viernes mientras comía en un restaurante de la zona de Cualedro, en Ourense. Todos los que se encontraban allí han tenido que buscar refugio, y han sido los propios vecinos los que han ido refrescando la zona, a la espera de los equipos de emergencia.

Rodeados por las llamas, el fuego también ha sorprendido a los comensales y personal del establecimiento, que está situado al pie de la autovía de las Rías Baixas, en la A-52. En ese momento, los allí presentes han desalojado inmediatamente el local, y han buscado refugio en un lugar más alejado de las llamas.

Lo más cercano era una gasolinera separada del restaurante por una pista forestal, por lo que la solución no era segura. Para entonces, toda la zona ya estaba inundada por el humo, lo que hacía el ambiente irrespirable.

Además, cabe destacar que en la finca del restaurante al que acechan las llamas hay un depósito de gas. De esta forma, los vecinos han intentado refrescar la zona para evitar que las llamas llegasen hasta él, ya que podían provocar que explotase.

En la zona no hay bomberos, ni brigada forestal, sino tan solo una patrulla de la Guardia Civil con el único apoyo del agua de una cisterna. Sin embargo, un cambio de viento ha hecho mejorar la situación, evitando que el incendio calcinase el restaurante y llegase a la gasolinera, aunque las llamas han continuado avanzando por las parcelas hacia la parroquia de Rebordondo.

Piden a los ciudadanos no acercarse a los incendios

Precisamente, el 112 Galicia ha lanzado un aviso en la tarde de este viernes de que habrá "un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas", por lo que ha hecho un llamamiento a la población afectada por los incendios para que extremen las precauciones y sigan las indicaciones de los servicios de emergencias.

En concreto, el aviso ha saltado vía móvil a los ciudadanos orensanos, y en él se pide evitar acercarse a las inmediaciones de los fuegos, evitar cualquier desplazamiento innecesario y permanecer dentro de las viviendas.

"Si está en el exterior y no tiene dónde confinarse, aléjese de los lugares afectados. Siga las indicaciones de los servicios de emergencia y manténgase informado a través de las fuentes oficiales", añade el mensaje, que ha hecho sonar las alarmas de los móviles de los ciudadanos.

La Xunta pide al Gobierno reforzar el operativo

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la que pide al Gobierno reforzar el operativo contra los incendios ante la "alta actividad incendiaria".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que se han desplegado "todos los medios materiales y humanos contra el fuego de los que dispone el dispositivo de la Xunta de Galicia". Además, subraya que ante las manifestaciones de varios ministros del Gobierno central acerca de "la disponibilidad" de más medios "si fuesen pedidos", el gallego "solicita, de nuevo, contar con todos los recursos materiales y humanos" a nivel estatal "para luchar, de manera conjunta, contra los incendios forestales".

También solicita la posibilidad de desplazar a efectivos del Ejército para colaborar y complementar las funciones que ya vienen realizando durante los últimos días en territorio gallego tanto la Unidad Militar de Emergencias como los miembros de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dado el contexto actual, incide, en la carta, en la necesidad de estar "lo más preparados posible". "Por ello, si el Estado dispone de recursos aún sin movilizar, creemos que es necesario reforzar con ellos el operativo", sostiene para insistir en que la cooperación es "fundamental".