Emilio Santiago, antropólogo climático del CSIC: "A nivel climático estamos peor que nunca, pero en soluciones estamos mucho mejor"

Emilio Santiago, antropólogo climático del CSIC, desmonta las teorías del colapso climático y anima a los ciudadanos a "votar con sentido climático": "Lo que determina lo fundamental son las políticas públicas".

Andrea Ropero conversa con Emilio Santiago, un antropólogo climático del CSIC que hace unas semanas se enfrentó al negacionismo climático y los bulos de una diputada de Vox en el Congreso.

En el vídeo sobre estas líneas, el experto explica que una mejor planificación climática "sin duda" habría supuesto un cambio en la tragedia de la DANA en cuestiones como un sistema de alerta más eficaz, servicios públicos sólidos o políticas que faciliten la permeabilidad del suelo, uno de los problemas habituales de nuestro país.

El antropólogo climático del CSIC también considera que las teorías apocalípticas sobre el cambio climático están basadas en "diagnósticos científicos obsoletos" y señala que, aunque "a nivel climático estamos peor que nunca", a nivel de soluciones "estamos mucho mejor".

De seguir haciendo las cosas mal, Santiago explica que no habrá un colapso como el de las películas de Hollywood, sino un aumento de las desigualdades, el militarismo y un empeoramiento de la calidad de vida que podría derivar en fascismo.

Entre lo que podemos hacer los ciudadanos, Emilio asegura que lo principal es "votar con sentido climático, porque lo que determina lo fundamental son las políticas públicas".

