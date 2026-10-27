Bildu no firma el comunicado del Ayuntamiento de Bilbao por condenar los gritos de "gora ETA" en los disturbios

Los detalles El partido de Otegi ha hecho público después un mensaje en el que asegura que "no comparte las actuaciones lamentables" que se produjeron en Bilbao que, a su juicio, "perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general".

En Bilbao, todos los grupos del Ayuntamiento, excepto EH Bildu, condenaron los disturbios ocurridos, que incluyeron gritos de "gora ETA militarra". Los incidentes resultaron en 19 arrestos, 3 investigados y la quema de 30 contenedores y cinco vehículos, principalmente en el barrio de Deusto. El alcalde, Juan Mari Aburto, convocó a la Junta de Portavoces para emitir un texto de rechazo, firmado por PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao. EH Bildu, aunque no respaldó la declaración oficial, expresó su rechazo a la violencia y abogó por respuestas pacíficas al fascismo. También destacó la importancia de movilizaciones democráticas contra los discursos de odio.

Todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, han rubricado una declaración de condena de "los graves disturbios" ocurridos anoche en la capital vizcaína y los gritos que se corearon de "gora ETA militarra" (Viva ETA militar).

Esos disturbios se saldaron con 19 arrestos y tres investigados, y la Policía Municipal ha informado esta mañana de que quedaron calcinados 30 contenedores, cada uno de los cuales cuesta unos 1.400 euros.

Esta mañana operarios municipales aún limpiaban las calles de la Villa de los restos y desperfectos ocasionados en esos altercados, especialmente en el barrio e Deusto, donde las grúas han retirado cinco vehículos que resultados calcinados. También se han retirado los contenedores quemados que ya se han repuesto, y han quitado un banco ubicado en la calle Lehendakari Aguirre, junto a unos coches que ardieron.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha convocado a la Junta de Portavoces para analizar lo ocurrido y emitir un texto de rechazo, si bien no ha sido posible el acuerdo unánime, y se ha rubricado con los votos de PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao.

En su declaración, los grupos de Bilbao han condenado los disturbios por parte de "grupos violentos que sembraron las calles bilbaínas de violencia" y también se han condenado "los gritos de 'gora ETA militarra' que fueron proferidos por parte de esos grupos que nos retrotraen a los tiempos del terror en nuestro país".

Por ello han abogado "por la defensa de la democracia" y han trasladado su solidaridad a comerciantes y propietarios de vehículos dañados, así como al conjunto de la sociedad bilbaína, que tuvo que soportar la sinrazón de la violencia".

EH Bildu expresa su "más absoluto rechazo" a los disturbios

Pese a ser el único grupo municipal que no ha respaldado en el Ayuntamiento de Bilbao una declaración que condenaba "los graves disturbios" ocurridos anoche en la capital vizcaína y los gritos que se corearon de "Gora ETA militarra", la formación soberanista ha hecho público después un mensaje en X en el que asegura que "no comparte las actuaciones lamentables" que se produjeron en Bilbao que, a su juicio, "perjudican la convivencia y afectan directamente al bienestar de las vecinas y vecinos, comerciantes y ciudadanía en general".

"Por ello, queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas. Somos antifascistas, y precisamente por ello consideramos que la respuesta al fascismo y a la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas", defiende EH Bildu.

Advierte de que "no cualquier actuación que se realice en nombre del antifascismo contribuye a ese objetivo, ya que "aquellas que derivan en violencia o vandalismo terminan favoreciendo los intereses del bloque reaccionario".

En su opinión, "las movilizaciones celebradas a lo largo del día de ayer sí constituyeron un ejemplo de respuesta democrática, plural y colectiva frente a los discursos de odio".

"La respuesta al fascismo pasa por construir y sumar mayorías democráticas y amplias, y hacer frente a los discursos de odio desde la movilización social y la defensa de los valores democráticos", concluye la formación que lidera Arnaldo Otegi.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido