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Quieren más transparencia

Qué son los 'lobbies' y a qué se dedican estos grupos de influencia de los que el Gobierno quiere tener registro: "El mito nos sitúa en una zona oscura"

Los detalles El Ejecutivo quiere saber más sobre sus actividades y, por ello, ya ha aprobado un decreto para identificar a sus representantes y fuentes de financiación. En laSexta, hemos comprobado quién hace 'lobby' en España y cómo se desarrolla su trabajo.

Parry, 'lobbista'
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El registro estatal de grupos de interés, en el que han de inscribirse a partir de ahora de forma obligatoria los 'lobbies' para ejercer su actividad de influencia ante el sector público estatal, tiene abierta ya la inscripción, conforme a lo establecido en el decreto ley de transparencia que aprobó el Gobierno el 25 de agosto.

Pero, ¿a qué se dedican los profesionales del 'lobby'? Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), explica a laSexta que lo que hacen es "interactuar con los decisores políticos, legisladores o gobiernos y transmitirles información para que cuando tengan que decidir, lo hagan con conocimiento de causa".

En lo referente a quién hace 'lobby' en España, Parry señala que lo hacen "desde organizaciones del tercer sector, organizaciones de pacientes u organizaciones que trabajan en temas de discapacidad hasta grandes empresas multinacionales".

En este sentido, el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales asegura que las opiniones de un 'lobbista' no cambian mucho según quién contrate: "Un buen profesional tiene criterio. Los profesionales no imponemos, sino que quienes deciden son los legisladores o el Gobierno".

Además, el 'lobbista' aclara que su trabajo no suele desarrollarse en lugares como una cafetería o restaurante en el que hay poca gente. "Lo normal es que las reuniones sean en despachos, en el Congreso, en los ministerios. El mito nos sitúa en una zona oscura, pero nosotros, los profesionales, llevamos más de una década en España reclamando transparencia", expresa.

Por su parte, Rafael Rubio, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, subraya que "hasta ahora lo que había son las fronteras del 'lobby', un terreno oscuro de una gran sombra en la que te movías en la informalidad".

Quieren "evitar el intrusismo"

Sobre la ley de 'lobbies', Parry ha manifestado que ellos la quieren, "primero, para poner luz sobre quién habla con quién y para qué, y, segundo, para evitar el intrusismo, el personas que quieren tener un beneficio personal se hagan pasar" por ellos.

Las claves del decreto, tal y como indica Rafael Rubio, son el "establecimiento de un registro y la necesidad de actualización de ese registro; la aprobación de un código de conducta; prohibición de las puertas giratorias; dejar registro y publicar todas aquellas interacciones que se han producido durante el proceso de toma de decisiones".

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales ve "difícil" que el decreto vaya a salir adelante. "Las políticas públicas no las construyen solamente los decisores políticos, y es muy importante que podamos dialogar en un momento en que el diálogo está muy penalizado en nuestro país. Estaremos también fomentando la participación democrática en la vida pública, que es un derecho constitucional", defiende al respecto.

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