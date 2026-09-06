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Los Mossos investigan

Herido crítico tras lanzarse desde un cuarto piso después de apuñalar a sus tres compañeros de piso en Barcelona

Los detalles Por causas que se desconocen, el agresor ha atacado a un hombre, según la versión de la novia de este, que también ha sido herida. Al dirigirse a la habitación, una tercera persona que vive en la misma casa también ha sido agredida.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos Imagen de archivo de un coche de los MossosEuropa Press
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Un hombre se encuentra en estado crítico después de haber saltado este domingo de un cuarto piso, donde había apuñalado presuntamente a sus tres compañeros de piso, de las que una se encuentra en estado grave, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Por causas que se desconocen, el hombre ha herido de gravedad a otro hombre, con el que convive en el mismo piso del número 162 de la Gran Via de Barcelona, según la versión de la novia del agredido, que se encontraba en el piso y ha sido herida leve. Tras ello, un tercer hombre que también habita en el piso se ha dirigido a la habitación donde se han producido los hechos y ha sido herido leve.

Una vez ha herido a las tres personas, el atacante, según la versión que la mujer ha dado a los Mossos, se ha autolesionado y ha saltado desde el balcón de la vivienda.

Ahora, los Mossos d'Esquadra tienen una investigación abierta para esclarecer los hechos.

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