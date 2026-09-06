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Crisis migratoria

Una nueva patera eleva a 98 los migrantes llegados a Baleares durante el fin de semana

Los detalles Este domingo, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 26 personas de origen subsahariano a 12 millas del faro del Cap de Ses Salines, en Mallorca.

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo
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Un total de 98 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares a bordo de seis pateras entre este sábado y domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Este domingo, a las 08.50 horas, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a 26 personas de origen subsahariano a 12 millas del faro del Cap de Ses Salines, en Mallorca.

Pero esta ha sido la última de las seis que se han notificado durante este fin de semana. La primera de ellas, con 12 personas de origen magrebí a bordo, fue localizada a las 07:00 horas en línea de costa de la isla de Cabrera este sábado.

Media hora después, otras cuatro personas de origen magrebí eran interceptadas en la zona de Cala Galiota, en Mallorca. Asimismo, a las 09.35 horas se rescataban a 11 personas de origen magrebí que viajaban en una patera a unas tres millas al sur de Formentera.

Posteriormente era interceptada a las 10:00 horas tras llegar a Illetes, en Calvià, con 29 personas de origen subsahariano a bordo y, por último, a las 16:15 horas efectivos de la Guardia Civil interceptaron a 16 personas de origen subsahariano en el faro de ses Salines, en Mallorca.

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