Cientos de ceutíes reclaman medidas que garanticen la seguridad de sus hijos ante el inicio del curso escolar al grito de "¡No se juega con los niños!"

Los detalles De nuevo, con gritos y pancartas reivindicativas, vecinos han vuelto a salir a la calle en una manifestación que ha sido pacífica. En esta ocasión, han salido en defensa de los derechos de los niños.

Este domingo, cientos de personas se manifestaron en Ceuta para defender los derechos de los niños al inicio del curso escolar, exigiendo medidas que garanticen su seguridad y educación. Con pancartas y banderas de España, los manifestantes expresaron su descontento ante la incertidumbre generada por la entrada masiva de migrantes y la falta de confianza en las medidas del Ministerio de Educación. A pesar de los planes de seguridad anunciados, como el acompañamiento policial y el refuerzo en las inmediaciones de los centros, muchas familias temen por la seguridad de sus hijos y consideran no enviarlos a clase. La ministra de Educación, Milagros Tolón, visitará Ceuta coincidiendo con el inicio de las clases.

Cientos de personas han vuelto a salir a la calle este domingo en Ceuta ante el inicio del curso escolar para defender los derechos de los niños al grito de "¡No se juega con los niños!".

Con pancartas reivindicativas y banderas de España, los ceutíes han reclamado en una manifestación pacífica medidas reales que garanticen la seguridad, la convivencia y la educación de sus hijos.

"¿Dónde están los derechos de los niños en Ceuta?", "Convivencia, seguridad y respeto" o "Alimentan a los invasores. ¿Y quién protege a los que ya estaban?" son algunas de las consignas que se podían leer en los carteles.

Auguran absentismo en las aulas

El próximo martes 8 de septiembre está prevista la vuelta a las aulas de los estudiantes ceutíes, en un inicio del curso escolar marcado por la incertidumbre, el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre. De hecho, asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas.

La semana pasada, la Junta Local de Seguridad ceutí estableció un plan de seguridad para garantizar a las familias que sus hijos van a ir a los centros de forma segura. Además, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, avanzó que el Ministerio propuso que haya acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros y un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios.

Más allá de ello, anunció que Educación va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico". Coincidiendo con el inicio de las clases, la ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a Ceuta.

Por parte del Gobierno, la voluntad es que el curso comience "con absoluta normalidad" como en el resto de España, según avanzó la semana pasada el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ejerce como mando único de la crisis.

Sebastián, miembro de la Junta Directiva de la FAMPA Cuatro Culturas, señaló que ve el inicio del curso escolar "con mucha incertidumbre" y apuntó a que las familias "tienen miedo" por mucho que el secretario de Estado de Educación les haya transmitido que "confíen" en el Ministerio. "La sociedad no confía en las instituciones. No hay una confianza porque llevamos más de un mes y esto sigue igual. No ha cambiado nada", lamentó.

El representante incidió en que la sensación de los ciudadanos ceutíes es de "un abandono total, con un presidente del Gobierno que se va de vacaciones cuando invaden su país". Aunque consideraba que las medidas anunciadas eran "coherentes" también cuestionó que se esté hablando de una situación "normal" cuando se han producido "20 violaciones" y en los centros de salud "no se puede ni entrar de cómo están".

Por ello, avanzó que hay "muchos" padres que no van a llevar a sus hijos al colegio durante las primeras semanas de clase y que hay familias que se están planteando firmar autorizaciones para que sus hijos no vayan al centro educativo. Además, hay otros que utilizarán sus coches particulares para llevarles y traerles del colegio. "Los padres no se fían, no van a dejar que los niños vayan solos y vuelvan solos, aunque tengan 12 o 13 años", indicó.

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