¿Qué es el termostato financiero? Las claves para regular la cuenta bancaria y evitar sustos tras los excesos de las vacaciones

Los detalles Una vez terminadas las vacaciones, toca volver a hacer cuentas y ver en qué se ha gastado y saber si, incluso, ganando más se tiende a ahorrar menos. Los desajustes en el termostato financiero pueden ser o al alza o a la baja.

Septiembre marca el inicio de un periodo similar a enero, donde toca revisar las finanzas personales. Es el momento de evaluar los ingresos y gastos, y ajustar el "termostato financiero". Este concepto implica entender la relación con el dinero, asegurándose de que los gastos no superen los ingresos. A menudo, cuando se gana más, se tiende a gastar más, lo que puede afectar el ahorro. Por ello, es crucial decidir cuánto ahorrar y cuánto gastar. Tras un verano de vacaciones costosas, septiembre invita a regular las decisiones financieras para evitar sorpresas y mantener un equilibrio económico.

Septiembre ya está aquí. Ya está otro mes en el que, como pasa en enero, toca hacer cuentas. Toca mirar los números. Toca ver los euros que hay en el banco después de unos meses en los que, quizá, alguno se haya podido exceder. Es el momento de, como se suele decir, regular el termostato financiero.

¿Y qué es este concepto? ¿Qué tiene de importante? Es, básicamente, una radiografía de cómo es la relación con el dinero. De conocer los ingresos que tenemos en la cuenta y de los gastos. De vigilar que no se desajuste ni al alza ni a la baja.

Porque todo puede pasar. Porque si se ingresa más en ocasiones se tiende a gastar más. A consumir más. A realizar más planes. A mirar vacaciones más caras... y eso repercute en el ahorro.

En algo que hace que aunque se gane más el dinero o bien siga siendo el mismo de siempre o, incluso, sea hasta menos.

Así pues, toca regular esas decisiones. Toca regular ese termostato estudiando cuánto y a qué. Porque si cobramos más, para no tener sustos, hay que ver qué parte se ahorra y qué parte se dedica al gasto.

Es lo que toca en septiembre. Es lo que toca después de unos meses, de una época estival en la que las vacaciones han seguido la tendencia prevista siendo cada vez más caras, en los que a saber si ha habido algún que otro gasto más elevado del que se había previsto.

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