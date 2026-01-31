Por qué hay más sarampión: España pasa de dos casos en 2021 a casi 400 en 2025

Los detalles España vuelve a enfrentarse al sarampión tras años sin apenas infecciones. El aumento de contagios, la bajada de vacunación y la llegada del virus desde otros países han hecho perder al país la etiqueta de libre de esta enfermedad infecciosa.

Hablar del sarampión en España en 2025 parecía algo del pasado. En 2005 se consiguió erradicar el virus y la OMS declaró que España era "un país libre de sarampión".

Sin embargo, la evolución de los últimos años ha cambiado la situación. De los 90 casos registrados en 2020 y dos en 2021, se ha pasado a casi 400 el año pasado. Este aumento ha provocado que el país pierda esa etiqueta de la OMS y que el sarampión vuelva a considerarse un virus endémico en España.

Según explican los expertos, este contexto hace que cualquier persona esté en "mayor riesgo de padecer un sarampión que lo que estábamos hace un año". Además, recuerdan que se trata de un virus muy contagioso. "Cada persona que la padece puede contagiar hasta a 18 personas que convivan o estén cercanas a ellas", añaden.

Los síntomas pueden variar mucho. Van desde los más leves hasta otros más graves, como una infección pulmonar con neumonía, especialmente peligrosa en menores. En casos de complicaciones, la enfermedad puede derivar en una encefalitis.

¿A qué se debe este rebrote en España? Una de las causas es el repunte tras la pandemia. Durante el confinamiento, los contagios de sarampión bajaron, pero después se ha producido un efecto, rebote. A esto se suma la caída en las vacunaciones y la importación del virus desde otros países, en especial desde Marruecos y otros puntos de Europa.

Los expertos insisten en que la forma más eficaz de evitar el contagio es la vacunación. "Si la población está bien vacunada, que eso supone que tiene que tener dos dosis de vacuna triple vírica, que se pone en la infancia no habría problema", señala una doctora.

