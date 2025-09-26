¿Qué es el agua de Dios? La droga de moda en los locales chinos que esconden en bolsitas como sobres de azúcar

Los detalles Este estupefaciente tiene forma de toallita que chupan o que dejan que la piel absorba. Actúa como afrodisiaco.

La "agua de dios" es la droga de moda en los narcokaraokes chinos, locales exclusivos para esta comunidad donde se encuentran estupefacientes por doquier. En estos espacios, que son más de lo que aparentan, las drogas como ketamina, cocaína y éxtasis se ofrecen en bandejas, mientras que la "agua de dios", un afrodisíaco, se presenta en bolsitas similares a sobres de café soluble. Este estimulante sexual se absorbe a través de toallitas. En una redada acompañada por laSexta, la Policía halló una amplia variedad de drogas, incluyendo la "agua de dios". Estos lugares son inaccesibles sin invitación.

En laSexta hemos acompañado a la Policía en una redada en uno de estos lugares, y los agentes han encontrado gran variedad de drogas y la mencionada agua de Dios.

Son lugares inaccesibles para todo aquel que esté fuera de la comunidad china. Sin embargo, si se recibe una invitación para acceder a este tipo de locales hay que saber que en ellos se pueden encontrar todo tipo de drogas, incluido el ya mencionado afrodisiaco.

