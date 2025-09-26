Ahora

Narcokaraokes

¿Qué es el agua de Dios? La droga de moda en los locales chinos que esconden en bolsitas como sobres de azúcar

Los detalles Este estupefaciente tiene forma de toallita que chupan o que dejan que la piel absorba. Actúa como afrodisiaco.

El agua de Dios
La llaman agua de Dios. Es la droga de moda en los locales chinos, en unos karaokes a los que solo pueden entrar ellos. En unos espacios que son más, que son mucho más, de lo que dicen que son. Porque son narcokaraokes, lugares en los que se pueden encontrar estupefacientes de todo tipo por cada rincón de la sala.

Y en bandejas también, llenas de ketamina y cocaína, y también de pastillas como éxtasis. El agua de Dios, mientras, escondida en bolsitas. Como si fueran sobres. Como café soluble o azúcar.

Es una droga que sirve de afrodisiaco. Que está en toallitas, que chupan o que absorben por la piel como estimulante sexual. Porque estos karaokes son mucho más de lo que parecen. Porque son narcokaraokes. Porque, además, son putikaraokes.

En laSexta hemos acompañado a la Policía en una redada en uno de estos lugares, y los agentes han encontrado gran variedad de drogas y la mencionada agua de Dios.

Son lugares inaccesibles para todo aquel que esté fuera de la comunidad china. Sin embargo, si se recibe una invitación para acceder a este tipo de locales hay que saber que en ellos se pueden encontrar todo tipo de drogas, incluido el ya mencionado afrodisiaco.

