De la incertidumbre a la legalidad: así les puede cambiar la vida a miles de migrantes con la regularización extraordinaria

El Gobierno ha aprobado este martes, por vía de urgencia en el Consejo de Ministros, una regularización extraordinaria de migrantes que podría cambiar la vida de más de medio millón de personas en España.

Según el real decreto, podrán beneficiarse quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia. Esta medida permitirá obtener una autorización provisional de residencia y trabajo, con derechos fundamentales como la asistencia sanitaria desde el momento de la solicitud. Además, se suspenden los procedimientos de expulsión y las órdenes de retorno por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.

Cómo acreditar la residencia

La solicitud se podrá hacer mediante el empadronamiento o con otros documentos como:

Informe médico

Contrato de luz o alquiler

Certificado de envío de dinero

Esta flexibilidad fue muy demandada por entidades sociales, que destacan que muchas personas en situación irregular no pueden acceder fácilmente al padrón.

Qué cambia para las personas

Sara, que llegó a España desde Ecuador hace cuatro años con su carrera de Medicina homologada, explica cómo la falta de permisos le ha obligado a aceptar trabajos precarios y expuestos a violencia física y emocional. "De hecho, ya tengo una oferta de trabajo. Si esta regularización se hace efectiva, podré trabajar como médica este mismo año", afirma.

Biram, que actualmente hace prácticas como camarero sin remuneración, también se beneficiará. "No tengo permiso de trabajo, no tengo vivienda y estoy haciendo prácticas sin pagar…" dice. La medida le permitiría conseguir un contrato legal y mejorar su situación laboral.

María Elena, migrante que lleva tres años en España, vivió un día de emociones encontradas: le denegaron su solicitud de residencia, pero al mismo tiempo se enteró de que cumple los requisitos para la regularización masiva. "Que otra vez tienes que presentar toda la documentación… pensé: otra vez no. Pero al saber esto, cambió todo", explica entre lágrimas de alegría.

Basilia, colombiana, recuerda el miedo constante de vivir sin papeles: "Cuando veía a un policía, uno tiene mucho miedo, porque te dicen que sin papeles te pueden agarrar y deportar". Para miles de personas, este temor podría reducirse significativamente con la nueva medida, impulsada por el colectivo 'Regularización Ya'.

Cómo será la autorización

La admisión a trámite de la solicitud ya concede residencia provisional, que permite trabajar legalmente y acceder a otros derechos fundamentales. Si la resolución es favorable, se otorgará una autorización por un año, al término del cual se podrá solicitar la residencia ordinaria según la normativa de extranjería.

Para personas como Sara, Biram, María Elena o Basilia, esta medida supone no solo un cambio legal, sino también la posibilidad de proyectar su vida con tranquilidad, trabajar de manera digna y dejar atrás años de miedo e incertidumbre.

