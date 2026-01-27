Familiares y vecinos del niño asesinado en Sueca increpan al autor confeso del crimen al grito de "desgraciado" e "hijo de puta"

¿Qué ha pasado? Además de los insultos, el padre ha tenido que ser sujetado entre varias personas y la madre, tía y abuela han corrido tras el furgón en el que se trasladaba al agresor.

La rabia y la indignación se han apoderado este martes de los familiares y vecinos de Alex, el menor de 13 años asesinado en Sueca (Valencia), cuando Juan Francisco, el autor confeso del homicidio, ha ingresado y salido de los juzgados de la localidad. La Guardia Civil ha tenido que formar una cadena humana y una ambulancia ha atendido a la madre del menor. El juez ha decretado prisión provisional por un delito de asesinato.

Los allegados se han agolpado a las puertas del juzgado y han desplegado una pancarta en la que se podía ver al chico de espaldas vestido con una equipación del equipo Promesas en el que jugaba. A las 11 de la mañana, a la llegada del furgón, se han escuchado todo tipo de improperios: "Asesino", "Hijo de puta", "Desgraciado". La tensión ha sido tal que los agentes de la Benemérita han tenido que emplearse a fondo para intentar contenerlos, de hecho, el padre ha tenido que ser sujetado entre varias personas y la madre, la abuela y la tía han tratado de correr detrás del vehículo.

Tras la entrada del vehículo en los juzgados, una ambulancia ha tenido que atender a la progenitora de Alex.

A la salida, después de que el juez haya dictado prisión provisional para Juan, la tensión ha vuelto a crecer entre unos vecinos y una familia que está rota de dolor por la tragedia que están viviendo. "Está todo el pueblo consternado porque, claro, tenemos hijos y nos duele lo que ha pasado", ha indicado una mujer.

