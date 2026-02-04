La "situación grotesca" de Grazalema (Cádiz) ante la borrasca Leonardo: "Es un milagro que no haya sucedido nada grave"

Desde Grazalema, en Cádiz, uno de los lugares más afectados por la borrasca Leonardo, Juanjo Cuéllar informa sobre la situación "absolutamente descomunal y desconocido" en esta localidad convertida en un río con casas.

La imagen que llega desde Grazalema es muy preocupante, hasta el punto de que, según Cristina Pardo, parece "un río con casas". Allí se encuentra Juanjo Cuéllar, que asegura que "lo que estamos viendo hoy es descomunal".

El reportero de Más Vale Tarde muestra la llegada de los efectivos de la UME a la localidad, porque "la situación está realmente complicada, al borde del colapso" por la borrasca Leonardo.

Como muestra, sus calles que se han convertido en "un torrente descomunal", aunque indica que por suerte, todo el mundo se encuentra a salvo. "Es un milagro que no haya sucedido nada grave", afirma Cuéllar.

"Es una situación grotesca", afirma el reportero, que explica que no para de llover en Grazalema y que están ante "un panorama que va empeorando por momentos".

Cuéllar señala que los vecinos también se han dado por vencidos y están dejando de achicar agua de sus casas, ya que es un "trabajo muy pequeño" para "lo que les está cayendo encima". También destaca que "se ha cumplido con rigor todas las recomendaciones" y la gente "se está ayudando unos a otros".

Sin embargo, apunta que "hay una consternación importante" entre los habitantes, con gente que se está "echando a llorar", porque aunque Grazalema es la zona donde más llueve de toda España, "lo de hoy es absolutamente descomunal y desconocido".

