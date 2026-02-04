Carlos García, alcalde de Grazalema, expone que el subsuelo "ha colapsado" a causa de la borrasca Leonardo

El regidor del municipio señala que esta mañana comenzaron a desalojar a los vecinos cuyas casas se encuentran en la zona baja del pueblo. Además, muchos grazalemeños han tenido que picar muros para facilitar la salida del agua de sus casas.

La borrasca Leonardo está dejando imágenes muy impactantes. Las calles de Grazalema están inundadas, lo que ha provocado que se desplacen hasta allí efectivos de la UME. Juanjo Cuéllar se ha desplazado hasta este municipio para compartir la última hora y, junto a él, se encuentra el alcalde del municipio, Carlos García.

El regidor señala que están trabajando en la zona más alta del pueblo, un lugar en el que no creían que pudiera llegar el agua. Garcia expone que el subsuelo "ha colapsado" y no se puede recoger toda el agua que está cayendo.

"Empezamos esta mañana desalojos en la zona baja y, ahora mismo, estamos centrados en las casas en más altas del pueblo y, también, en el desalojo de vecinos de una zona de ribera, en la zona baja del Guadalete", añade.

Cuéllar expone que algunos vecinos han llegado a picar muros para que el agua pudiera salir de las casas y, además, está saliendo de las paredes y del suelo. García indica que, como han expuesto los técnicos, el subsuelo lleva tal cantidad de agua que "está brotando hacia arriba".

El alcalde ha señalado que AEMET ha expuesto que habrá "cierta remisión para las próximas horas, camino de la media noche". "A partir de esa hora podríamos tener alguna tregua, con agua, pero no con la virulencia que hasta el momento", concluye.

