La Guardia Civil busca a una mujer que ha caído a un río en el municipio malagueño de Sayalonga en pleno temporal

Los detalles La mujer ha caído al río Turvilla y la Guardia Civil ya ha activado el dispositivo de búsqueda.

Carretera de acceso a Huerta de la Cueva cortada este miércoles como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Málaga. Carretera de acceso a Huerta de la Cueva cortada este miércoles como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Málaga. EFE/ Jorge Zapata

La Guardia Civil busca a una mujer que ha caído a un río en Sayalonga (Málaga) a última hora de esta tarde, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.

El aviso lo ha dado otra mujer que le acompañaba, quien alertó de que su compañera había caído al río Turvilla, han informado fuentes de la Guardia Civil.

El cuerpo armado también ha concretado que a partir de la hora del aviso se ha iniciado un dispositivo de búsqueda que continúa su labor a esta hora.

El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía. Durante esta jornada de miércoles ha mantenido aviso naranja de la Aemet por lluvias y fenómenos costeros, y amarillo por viento.

A lo largo del día se han producido diversos incidentes por desprendimientos en la comarca ocasionados por la borrasca Leonardo.

