Renfe cesa a Sonia Araújo como directora de Innovación en plena crisis ferroviaria

Los detalles Renfe remarca que se trata de una decisión de gestión ordinaria y defiende que el área tecnológica sigue siendo fundamental para la empresa, que está lista para afrontar los próximos retos en materia de digitalización y sostenibilidad.

Renfe ha cesado a Sonia Araújo, su directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, en medio de una crisis ferroviaria tras los accidentes en Adamuz y Gelida, y problemas en Rodalies. A pesar del cese, Araújo seguirá colaborando con Renfe en otras áreas. Araújo, quien asumió el cargo en enero de 2024, lleva 18 años en la empresa y ha trabajado en diversas áreas. Renfe considera el cese una decisión de gestión ordinaria, destacando la importancia del área tecnológica. El anuncio sigue a otros ceses tras el caos en Rodalies, que ha enfrentado incidencias técnicas y demoras.

Renfe ha cesado a su directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital, Sonia Araújo, en plena crisis ferroviaria tras los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Un hechos a los que se suman las incidencias en Rodalies.

Sin embargo, han destacado que, a pesar de este cese, Sonia Araújo continuará colaborando con la compañía en otras áreas de responsabilidad.

Araújo asumió esa dirección general en enero de 2024, cuando era directora de Renfe Viajeros. Lleva cerca de 18 años en la empresa, tras pasar por otras áreas como las de Negocio y por otras compañías como IBM o PwC.

Renfe ha remarcado que se trata de una decisión de gestión ordinaria y defiende que el área tecnológica sigue siendo fundamental para la empresa, que está lista para afrontar los próximos retos en materia de digitalización y sostenibilidad.

"Sonia Araujo ha realizado una aportación relevante a la compañía a lo largo de su trayectoria profesional y continuará colaborando con la compañía en otras áreas de responsabilidad", han incidido.

El anuncio llega semanas después de que el director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y el director de Explotación y Mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, fuesen cesados de sus cargos horas después de que el Govern exigiese responsabilidades por el caos vivido en los últimos días.

Varias incidencias en Rodalies

Rodalies lleva semanas sufriendo alguna incidencia. Este miércoles, otra vez, un nuevo problema ha vuelto a interferir en el funcionamiento de las líneas de Cercanías de la comunidad. En este caso, una incidencia técnica ha dejado fuera de servicio la megafonía y los monitores de las estaciones de la red de Rodalies, tal ha informado la compañía.

Esta incidencia ha añadido más confusión a la experiencia de los viajeros de Rodalies que continúan utilizando la red y que llevan 15 días sufriendo demoras generalizadas y cambios de trayectos, con la necesidad de transbordar a autobuses en una decena de tramos, entre otras incomodidades.

Además, se produce cuando se cumplen 15 días del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista y resultaron heridas una treintena de viajeros, y que desencadenó la peor crisis que ha vivido hasta ahora Rodalies, dificultando al máximo la movilidad de las 400.000 personas que utilizaban este servicio a diario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.