Ahora

Las imágenes más dantescas del temporal

Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos: Grazalema (Cádiz), completamente anegada al paso de la borrasca Leonardo

Los detalles En esta localidad de apenas 2.000 habitantes, el suelo ya no es capaz de absorber el agua tras registrar las mayores lluvias de los últimos 60 años.

Agua saliendo de los enchufes en Grazalema (Cádiz)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La borrasca Leonardo está golpeando con una extrema dureza el sur peninsular, pero los vecinos de Grazalema (Cádiz) se están llevando la peor parte. En esta localidad de apenas 2.000 habitantes el suelo ya no es capaz de absorber más agua, y esta está convirtiendo las calles y las casas en un auténtico río.

Buena prueba de ello es que en muchas viviendas está saliendo agua de los enchufes y cayendo como si de una cascada se tratase. En otras, directamente está brotando entre las juntas de las baldosas del suelo.

También han colapsado las alcantarillas, que en vez de tragar agua, han empezado a escupirla. "Se ve que las arquetas se han llenado y el agua empieza a salir para arriba", explica una vecina cuya vivienda se ha inundado por este fenómeno. El nivel freático (del agua del subsuelo) ha pasado a la superficie, convirtiendo los barrancos de la sierra de Grazalema en auténticas cataratas y multiplicando el riesgo de desprendimientos y derrumbes.

Las mayores lluvias en 60 años

En los 35 días que llevamos de 2026, Grazalema han caído 1.720 litros por metro cuadrado, más de lo que llueve allí de media en un año. De hecho, hacía 60 años que en esta pequeña localidad gaditana no caía tal cantidad de agua.

Ante la gravedad de la emergencia, la Guardia Civil ha optado por precintar aquellas viviendas que están en peligro a la espera de que llegue la Unidad Militar de Emergencias (UME), que no tendrá fácil acceder a Grazalema, ya que el pueblo ha quedado completamente incomunicado por carretera.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"
  3. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  4. Junts y Podemos amenazan con unirse a PP y Vox para tumbar el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios
  5. Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero tras la reunión con Puente
  6. Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"