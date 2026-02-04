Agua saliendo de los enchufes, suelos levantados y casas convertidas en ríos: Grazalema (Cádiz), completamente anegada al paso de la borrasca Leonardo

Los detalles En esta localidad de apenas 2.000 habitantes, el suelo ya no es capaz de absorber el agua tras registrar las mayores lluvias de los últimos 60 años.

La borrasca Leonardo está afectando gravemente al sur peninsular, siendo Grazalema (Cádiz) el lugar más perjudicado. En esta localidad, con apenas 2.000 habitantes, las intensas lluvias han saturado el suelo, provocando que el agua inunde calles y casas. En muchas viviendas, el agua sale de los enchufes y brota entre las baldosas, mientras las alcantarillas han colapsado, expulsando agua en lugar de drenarla. El nivel freático ha emergido, convirtiendo los barrancos en cataratas y aumentando el riesgo de desprendimientos. En lo que va de 2026, han caído 1.720 litros por metro cuadrado, superando el promedio anual. La Guardia Civil ha precintado viviendas en peligro y la UME enfrenta dificultades para acceder al pueblo, que está incomunicado.

La borrasca Leonardo está golpeando con una extrema dureza el sur peninsular, pero los vecinos de Grazalema (Cádiz) se están llevando la peor parte. En esta localidad de apenas 2.000 habitantes el suelo ya no es capaz de absorber más agua, y esta está convirtiendo las calles y las casas en un auténtico río.

Buena prueba de ello es que en muchas viviendas está saliendo agua de los enchufes y cayendo como si de una cascada se tratase. En otras, directamente está brotando entre las juntas de las baldosas del suelo.

También han colapsado las alcantarillas, que en vez de tragar agua, han empezado a escupirla. "Se ve que las arquetas se han llenado y el agua empieza a salir para arriba", explica una vecina cuya vivienda se ha inundado por este fenómeno. El nivel freático (del agua del subsuelo) ha pasado a la superficie, convirtiendo los barrancos de la sierra de Grazalema en auténticas cataratas y multiplicando el riesgo de desprendimientos y derrumbes.

Las mayores lluvias en 60 años

En los 35 días que llevamos de 2026, Grazalema han caído 1.720 litros por metro cuadrado, más de lo que llueve allí de media en un año. De hecho, hacía 60 años que en esta pequeña localidad gaditana no caía tal cantidad de agua.

Ante la gravedad de la emergencia, la Guardia Civil ha optado por precintar aquellas viviendas que están en peligro a la espera de que llegue la Unidad Militar de Emergencias (UME), que no tendrá fácil acceder a Grazalema, ya que el pueblo ha quedado completamente incomunicado por carretera.

