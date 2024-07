Este martes se celebrará en Teruel la celebración del "bombero torero". La programación de este evento taurino ha reabierto el debate sobre la participación de las personas con enanismo en espectáculos.

El Defensor del Pueblo ha solicitado la suspensión del evento argumentando que se trata de "una burla y una ofensa" hacia las personas que sufren enanismo. Algo que comparten las asociaciones de defensa de los derechos de los discapacitados.

El Real Patronado sobre Discapacidad también ha sido tajante y ha asegurado que este tipo de eventos no respetan la dignidad de quienes participan en ellos. Su director, Jesús Martín Blanco, asegura que "debería haber una condena social rotunda ante unos hechos tan humillantes".

No obstante, Emma Buj, alcaldesa de Teruel, se niega a suspender los actos programados alegando que los participantes no se sienten discriminados. "Yo he escuchado a los protagonistas y dicen que quieren trabajar", ha explicado Buj.