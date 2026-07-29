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"Lo tenía todo calculado": el relato de dos amigos de Antonio Anglés sobre su obsesión por escapar

Dos amigos de la infancia de Antonio Anglés recuerdan en 'Anglés: Historia de una fuga' cómo era el principal sospechoso del crimen de Alcàsser antes de convertirse en el fugitivo más buscado de España.

"Lo tenía todo calculado": el relato de dos amigos de Antonio Anglés sobre su obsesión por escapar

La docuserie 'Anglés: Historia de una fuga', que laSexta vuelve a emitir esta noche, recupera el testimonio de dos amigos de la infancia de Antonio Anglés, quienes describen cómo era su vida antes de convertirse en el principal sospechoso del crimen de Alcàsser.

Juan García, conocido como 'El Calígula' y líder de la llamada "banda de Calígula", recuerda que el grupo "daba problemas a la Policía" y reconoce que, durante aquellos años, cometían "tonterías", como robar coches. Entre ellos se encontraba Antonio Anglés.

Según explica José V. Simón, alias 'Baldoma', se dedicaba al tráfico de drogas, aunque "no consumía". De hecho, asegura que llegó a ganar medio millón de pesetas "en un día" vendiendo droga, una situación que, afirma, se repitió en varias ocasiones. "Podía tener 200 o 300 gramos de heroína escondido en los tejados", revela. "Lo tenía todo calculado por si entraban en su casa de la calle Colón para que no lo cogieran con la droga. Cuando fueron a ponerle las esposas, en dos o tres segundos ya había salido de la casa. Se tiraba horas y horas entrenando para escaparse", recuerda.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie 'Anglés: historia de una fuga', que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Vuelve a ver 'Anglés: historia de una fuga' en atresplayer.com'

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