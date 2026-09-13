Peleas con palos, enfrentamientos por la comida, gritos... la tensión y la violencia que se vive cada noche en Ceuta

Los detalles Los agentes hallaron incluso una pistola en una reyerta y a migrantes en el suelo con heridas que tuvieron que ser atendidos por una ambulancia.

Los vecinos de Ceuta denuncian que la noche es el momento de mayor tensión en los asentamientos donde se han instalado migrantes, algo que han podido comprobar en primera persona la periodista de laSexta Yerma Ruano y el cámara Tano García, quienes se encuentran la ciudad autónoma.

Durante la noche del sábado, mientras grababa, Tano García sufrió una agresión en la espalda con una piedra. Fueron unas horas especialmente tensas. En zonas como en la Playa de El Trampolín, el equipo fue testigo de agresiones con palos y peleas entre migrantes por conseguir comida o un sitio en los campamentos.

Además, también escucharon los gritos de una chica en la oscuridad más absoluta y se encontraron incluso una pistola en una de las reyertas, así como a migrantes en el suelo con heridas que tuvieron que ser atendidos por una ambulancia.

De esta forma, la tensión y la violencia que hay noche tras noche tiene a los vecinos no solo preocupados, sino también exhaustos porque, denuncian, es imposible dormir con una situación así a pocos metros de su casa. "No hay nada de luz, no ves a nadie y toda la noche hay movimiento de personas. Hay mucho alcohol y mucha droga", denuncia un vecino.

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