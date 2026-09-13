Ahora

¿Es peligrosa?

La IA, cada vez más presente en nuestras vidas: "Hablo con ella en mi día a día"

Los detalles La Inteligencia Artificial es cada vez más que nos proporciona respuestas a las dudas cotidianas.

Inteligencia Artificial.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestras vidas. Aunque dependiendo de la persona varía su uso, que cada vez está más presente en nuestro día a día es una realidad.

Porque, a poco que una duda hace que tengamos que exprimir un poco el cerebro, recurrimos a ella: "Yo hablo con ella en mi día a día básicamente para todo".

Ya sea para un planning de viaje, para los horarios del trabajo o para entrenamientos del gimnasio, cada pregunta que tenemos recurrimos a ella, incluso aunque se trate de aprender algo nosotros mismo.

La IA ha sustituido incluso a otras aplicaciones como la del tiempo porque queremos resultados rápidos, precisos y a la carta. Algunos la utilizan hasta de psicóloga.

Pero dándole tanta información, algunos tienen miedo de que pueda usarla en nuestra contra: "Al final en el servidor se guardan los datos y pueden tener consecuencias en un futuro"

Por eso algunos prefieren usar su propio cerebro para resolver todas las dudas posibles.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Imágenes en exclusiva | Migrantes en Ceuta trasladados de noche, sin ninguna información y hasta descalzos: "Tengo miedo"
  2. Barómetro laSexta | La intención de voto sitúa al PP como primera fuerza con Feijóo como el político mejor valorado
  3. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"
  4. Zapatero descarta estar sufriendo un caso de lawfare y se prepara para un procedimiento judicial largo
  5. ¿La IA, un riesgo real para la vida?: "Si los que la entrenan dicen que puede acabar con la humanidad es que el peligro está ahí"
  6. Protesta multitudinaria en Oviedo contra la agresión fascista a dos miembros de AMA Asturies al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!"