La IA, cada vez más presente en nuestras vidas: "Hablo con ella en mi día a día"

Los detalles La Inteligencia Artificial es cada vez más que nos proporciona respuestas a las dudas cotidianas.

La inteligencia artificial se ha integrado profundamente en nuestras vidas cotidianas, siendo utilizada para resolver dudas y facilitar tareas diarias como la planificación de viajes, horarios laborales o entrenamientos. Su capacidad para ofrecer resultados rápidos y precisos ha llevado a que incluso reemplace a otras aplicaciones tradicionales, como las del tiempo. Sin embargo, el uso extensivo de la IA genera preocupación en algunas personas, quienes temen que la información personal proporcionada pueda ser utilizada en su contra en el futuro. Por esta razón, hay quienes prefieren confiar en su propio juicio para resolver sus inquietudes.

La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestras vidas. Aunque dependiendo de la persona varía su uso, que cada vez está más presente en nuestro día a día es una realidad.

Porque, a poco que una duda hace que tengamos que exprimir un poco el cerebro, recurrimos a ella: "Yo hablo con ella en mi día a día básicamente para todo".

Ya sea para un planning de viaje, para los horarios del trabajo o para entrenamientos del gimnasio, cada pregunta que tenemos recurrimos a ella, incluso aunque se trate de aprender algo nosotros mismo.

La IA ha sustituido incluso a otras aplicaciones como la del tiempo porque queremos resultados rápidos, precisos y a la carta. Algunos la utilizan hasta de psicóloga.

Pero dándole tanta información, algunos tienen miedo de que pueda usarla en nuestra contra: "Al final en el servidor se guardan los datos y pueden tener consecuencias en un futuro"

Por eso algunos prefieren usar su propio cerebro para resolver todas las dudas posibles.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido