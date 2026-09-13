Detenido por matar a su madre a cuchilladas en Ponteareas, Pontevedra

Los detalles Tras ser atendido en el hospital, el hombre ha confesado el crimen. Ahora, la Guardia Civil investiga los hechos.

Un hombre ha sido detenido en Ponteareas, Pontevedra, por presuntamente asesinar a su madre octogenaria a cuchilladas. El arresto ocurrió en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde confesó el crimen. La Guardia Civil investiga los hechos tras hallar el cadáver de la mujer en la Rúa dos Carballos. El detenido tiene antecedentes psiquiátricos. En casos de violencia de género, el Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016, un número gratuito y confidencial, disponible 24/7 en 53 idiomas, que brinda asesoramiento jurídico y atención psicosocial a las víctimas y sus entornos, derivando emergencias al 112.

Un hombre ha sido detenido este domingo por supuestamente matar a su madre octogenaria a cuchilladas en el municipio de Ponteareas (Pontevedra). Su arresto se ha producido en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde, tras ser atendido, ha confesado el crimen.

Tras el suceso, efectivos de la Guardia Civil, que ahora investiga los hechos, se desplazaron al lugar, en la Rúa dos Carballos y localizaron el cadáver de la mujer en torno a las 14:30 horas de este domingo.

El presunto autor del crimen machista tenía antecedentes psiquiátricos, han indicado fuentes de la investigación a EFE.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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