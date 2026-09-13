Más de 800 migrantes duermen por primera vez en una cama desde el 30 de julio: así es el asentamiento de Los Rosales

El contexto Tras ser desalojados antes del amanecer, los cientos de migrantes contarán tan solo con ocho duchas, quince váteres y 54 mesas para comer de momento. Los vecinos, por su parte, piden que se los lleven del barrio.

El domingo, cientos de migrantes fueron desalojados de Loma Colmenar, en Ceuta, hacia un asentamiento en Los Rosales, generando tensión y miedo ante la posibilidad de ser devueltos a Marruecos. Aunque las condiciones no son lujosas, muchos durmieron por primera vez en una cama desde julio. El campamento ofrece ocho duchas y quince váteres, pero aún faltan lavamanos. Los migrantes comen en turnos en una carpa con 54 mesas. Los vecinos de Los Rosales han expresado su descontento por la llegada de los migrantes, preocupados por la apertura de una guardería cercana. Mientras tanto, las protestas continúan en la ciudad.

Asustados y antes del amanecer, cientos de migrantes eran desalojados este domingo de Loma Colmenar, en Ceuta, para ser llevados a un asentamiento instalado por el Gobierno en el barrio de Los Rosales.

Pese a los momentos de tensión y el miedo de muchos de tener que volver a Marruecos, muchos han dormido este domingo por primera vez en una cama desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva en la ciudad autónoma, aunque el asentamiento no es, para nada, un derroche de servicios. La vida será mejor que en la calle, pero algo improvisada como sucedía con el traslado nocturno.

De momento, los 820 migrantes trasladados a las carpas contarán con ocho duchas y quince váteres. Aún faltan de instalar los lavamanos. En una carpa al fondo del lugar será donde coman, eso sí, por turnos, ya que hay 54 mesas de seis personas cada una.

Se espera, además, que se vayan instalando nuevas carpas y ya se están trasladando más camas para acoger a más migrantes que se han quedado fuera. Los yainstalados a las 20.00 horas de este domingo se acostaban entre aplausos.

Los vecinos, en contra

Aunque no todos han recibido el traslado con emoción. Los vecinos de Los Rosales ya han pedido que se saque de allí a los migrantes y se han quejado de que la propia llegada de este domingo dejó todo lleno de basura.

No les hace gracia tenerlos en la puerta de casa y el punto más polémico del emplazamiento es una guardería que tendría que abrir en un par de semanas y que finalmente no lo hará. Los padres y profesores no ven seguro el comnienzo de curso de los niños.

Este lunes arranca una nueva semana de protestas en Ceuta, una ciudad que desde el pasado julio está al límite de sus capacidades.

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