Un cámara de laSexta sufre una agresión durante altercados en Ceuta: "Me han tirado una piedra a la espalda"

Los detalles Tano García se encontraba grabando unas imágenes de altercados en Ceuta cuando le han lanzado una piedra. En el vídeo, las imágenes del momento.

Tano García, operador de cámara de laSexta, estaba grabando imágenes de altercados en Ceuta cuando ha sufrido una agresión. "Me están tirando cosas", expresa el cámara en el vídeo principal que acompaña a la noticia, donde señala que acababan de ver "a una chica tirada en el suelo" e iban hacia el lugar corriendo.

"Me voy a mover, que tengo a Yerma en mitad de la carretera", señala Tano, en referencia a la periodista de laSexta Yerma Ruano, quien ha recogido al operador de cámara con el coche. Una vez dentro, García le ha contado que le acababan de "tirar una piedra a la espalda".

El presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, ha reaccionado a estas imágenes lamentando que así tienen que trabajar sus "compañeros en la playa de El Trampolín". "Nuestro compañero Tano García, al que le han lanzado una piedra en la espalda, está haciendo un gran trabajo contando lo que viven desde allí y cada día va aumentando la tensión", ha expresado Yélamo.

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