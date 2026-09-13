Investigan el presunto asesinato machista de una mujer en San Sebastián de los Reyes, Madrid

Los detalles La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que están "recabando datos", sin dar más información al respecto.

El Ministerio de Igualdad investiga un posible asesinato machista en San Sebastián de los Reyes, Madrid, tras ser informado por la 'Cadena Ser'. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado que están recopilando datos, sin proporcionar más detalles, y el caso está bajo la autoridad judicial. De confirmarse, sería el asesinato número 36 en 2026. El Ministerio ofrece el servicio 016, gratuito y confidencial, para atender la violencia contra las mujeres, disponible 24/7 en 53 idiomas. Este servicio, accesible para personas con discapacidad, proporciona asesoramiento jurídico y psicosocial y coordina con emergencias y servicios autónomos.

El Ministerio de Igualdad ha informado de la investigación de un presunto asesinato machista a una mujer en San Sebastián de los Reyes, Madrid, según ha adelantado 'Cadena Ser', que indica que el suceso tuvo lugar el pasado jueves.

La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado en su perfil de X que se están "recabando datos", sin dar más información al respecto. En estos momentos, el caso está en manos de la autoridad judicial. De confirmarse este crimen machista, ya serían 36 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2026.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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