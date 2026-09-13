"¿Qué pasa, people?": Shaks, la mujer que se ha hecho viral por defender el llanito en redes sociales

El contexto Shaks Enrile, que nació en La Línea y se crió en Gibraltar, lo peta en redes, donde habla una variedad lingüística propia de el peñón que mezcla el español y el inglés.

Habrá muchos que desconozcan lo que es el llanito, pero para darlo a conocer ya está Shaks Enrile. Esta mujer de 61 años nacida en La Línea de la Concepción, Cádiz, criada en Gibraltar y que ahora vive en Londres, se ha convertido en un fenómeno viral por sus expresiones en esta variedad lingüística propia de el peñón que mezcla el español y el inglés.

"¿Qué pasa, people?", dice en la apertura de cada uno de los videos y donde muestra todo el desparpajo que la ha convertido en un fenómeno de redes sociales. Como una paella de 'fish asnd chips', la Shaks, como se hace llamar, aprendió inglés en el colegio y español en la calle y, sin darse cuenta, el llanito se convirtió en una seña de identidad con la que ahora conquista las redes.

"No te tomas el coffe bien", dice en otro video, todo ello con acento gaditano. "Es mezclar, no es el join, es el mix que es diferente", explica la Shaks. Y pese a que es profesora de profesión asegura que lo único que no puede enseñar es el llanito.

"El que quiera entender el llanito tiene que ir a Gibraltar", dice. "No creo que alguien pueda aprenderlo, no creo", espeta con seguridad.

Aún así, la Shaks no duda en ofrecer unas nociones de vocabulario 100% llanito a laSexta Noticias. Entre las palabras destacadas están 'chingua' (chicle), 'bequimpauda' (levadura), 'bolilla' (caramelo'), 'quequi' (pastel), 'canilla' (grifo).

Ella, a su manera, hace todo lo posible por que todo el mundo conozca el llanito, 'of course', por eso intenta mantenerlo vivo en redes con su carisma.

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