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Doble asesinato

Juan Manuel Medina explica si la detenida por el crimen de Tauste podría alegar su enfermedad mental: "No te exime de tu responsabilidad penal"

El abogado sostiene que, para que una enfermedad mental pueda considerarse atenuante o eximente, debe probarse que en el momento de la comisión del crimen las capacidades cognitivas estaban afectadas.

El abogado Juan Manuel Medina opina sobre el crimen de Tauste
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Los detenidos por el asesinato de un matrimonio en Tauste, la hija de las víctimas y su pareja, han sido enviados este jueves a prisión provisional mientras se continúa con la investigación, de la que ha trascendido que la hija tenía antecedentes de trastorno mental.

A la cuestión de si podría utilizar su historial médico como atenuante o eximente en un hipotético juicio, el abogado Juan Manuel Medina ha dejado claro que "el hecho persé de tener una enfermedad mental no te exime de tu responsabilidad criminal".

"Las enfermedades mentales pueden usarse como atenuantes o eximentes, pero siempre tenemos que recordar que para ello es necesario acreditar que en el momento de la comisión de los hechos, las capacidades cognitivas están mermadas o completamente anuladas", ha comentado Medina en Más Vale Tarde.

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