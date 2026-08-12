El veterinario del safari de Madrid, sobre cómo el eclipse afecta a los animales: "Son muy sensibles a todo lo que pasa a su alrededor"

"Son muy sensibles a todo lo que pasa a su alrededor y cualquier pequeño cambio lo perciben más rápido que nosotros", destaca este veterinario del safari de Madrid, que afirma que pueden ver el eclipse como algo natural o peligroso.

Los veterinarios y los biólogos van a estudiar muy de cerca el eclipse solar del 12 de agosto. Más Vale Tarde se ha trasladado hasta Aldea del Fresno para hablar con Cristian, un veterinario del safari de Madrid, sobre cómo los animales tienen un instinto y reloj biológico de las horas de luz: "Son muy sensibles a todo lo que pasa a su alrededor y cualquier pequeño cambio lo perciben más rápido que nosotros".

Por eso, los animales notan el eclipse, y pueden verlo como algo peligroso o llevarlo como algo natural. "Las aves son animales muy visuales ya que el 90% de la información la reciben por los ojos", explica el veterinario, que pone de ejemplo a los búhos. Por su parte, los animales de compañía, al estar acostumbrados a cambios bruscos "lo van a pasar sin pena ni gloria".

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