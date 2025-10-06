Ahora

Cumplir con los plazos salva vidas

Pacientes de cáncer denuncian la odisea que supuso conseguir su diagnóstico: "Estuve año y medio yendo a consultas"

¿Por qué es importante? La estrategia en cáncer es clara. Ante una sospecha, no deberían pasar más de siete días hasta una primera visita en atención hospitalaria.

Maite, paciente de cáncer
Para Maite, paciente de cáncer y presidenta de ASARGA, conseguir su diagnóstico fue una odisea. "Estuve año y medio yendo a consultas con ginecólogos en el hospital", recuerda.

A Marimar, por su parte le detectaron un bulto en el pecho. Sin embargo, cuando intentó que se "lo controlaran e hicieran una biopsia de él", le dijeron que la harían "más adelante, en unos seis meses", señala.

Y es que el tiempo, en muchos casos, se dilata cuando se trata de conseguir cita con un especialista, como una mujer, que cuenta a la salida del hospital que le daban para seis meses después desde que la solicitó.

De esta forma, los diagnósticos, en ocasiones, llegan muy tarde: "En el caso de mi familiar fue un año después, cuando tenía un cáncer de pulmón con metástasis y una esperanza de vida de seis meses", lamenta una mujer.

Sin embargo, la estrategia en cáncer es clara. Ante una sospecha, no deberían pasar más de siete días hasta una primera visita en atención hospitalaria, y no más de 15 hasta tener un diagnóstico que confirme o descarte un cáncer.

También se habla en la estrategia de contar con centros de referencia autonómicos para procesos de alta complejidad, algo que, denuncian los pacientes, tampoco se cumple. "Los especializados están en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, pero en el resto peninsular no tenemos ninguno", subraya Maite.

Mientras, desde la Asociación Española Contra el Cáncer insisten en que no conocemos la realidad de la enfermedad en datos, pese a que esa información "sirve para identificar qué se está haciendo y cómo se está haciendo", tal y como afirma Marta Blanco, responsable de Asuntos Médicos de la AECC.

