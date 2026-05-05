¿Podría mutar el hantavirus como el COVID? El epidemiólogo Juan José Badiola aclara esta cuestión

El científico compara en Más Vale Tarde la posibilidad de que este virus pueda mutar como lo hizo coronavirus, provocando un contagio más rápido, aunque su letalidad era menor.

Juan José Badiola, epidemiólogo y director del Centro de Enfermedades Emergentes, conecta con Más Vale Tarde después de que un brote de hantavirus tenga en jaque un crucero de lujo. Por el momento, han fallecido tres pasajeros y varias personas están contagiadas.

Iñaki López plantea al científico si existe la posibilidad de que este virus, al igual que ocurrió con el coronavirus, pueda mutar y que el contagio sea mucho más rápido. Badiola indica que esto ocurre "con el paso de un tiempo superior".

"Creo que es muy difícil pensar que se produzca esa mutación en tres o cuatro semanas", añade, "no lo veo probable". El epidemiólogo indica que el caso del COVID "es muy demostrativo por lo que hemos comprobado después".

"La contaminación por aerosoles no se contemplaba", señala, "después, una serie de estudios científicos y la evidencia, la OMS acabó admitiendo que eso era posible y al final se demostró".

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