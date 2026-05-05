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Análisis en Más Vale Tarde

Badiola resuelve las dudas sobre el período de incubación del hantavirus: "Depende también de las personas"

Juan José Badiola, epidemiólogo y director del Centro de Enfermedades Emergentes, resuelve las dudas sobre el hantavirus detectado en un crucero. En este vídeo, habla de cuál es el periodo de incubación.

Juan José Badiola, epidemiólogo y director del Centro de Enfermedades Emergentes, resuelve las dudas sobre el hantavirus detectado en un crucero. En este vídeo, habla de cuál es el periodo de incubación.

Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Emergentes, analiza en Más Vale Tarde el brote de hantavirus que ha surgido en un crucero de lujo y que ya deja tres fallecidos.

El epidemiólogo resuelve algunas dudas en torno a este nuevo virus, entre ellas su tiempo de incubación, que sitúa entre una y tres semanas desde que se entra en contacto con el virus a la aparición de los primeros síntomas.

En esta horquilla de tiempo depende mucho el "nivel inmunitario de las personas", pero en cualquier caso considera que "parece mucho" las cuarentenas que se han comentado de 42 días.

Badiola también apunta que este hantavirus "no es nada nuevo", ya que en los últimos años ha habido otros brotes en países como Estados Unidos, Argentina, Chile o Taiwán.

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