La mayor indemnización en España: más de 13 millones de euros por una negligencia médica en un parto que dejó al bebé con parálisis cerebral grave

Los detalles Neizan tiene seis años y un 87% de discapacidad. Su madre cuenta que no camina ni habla, y necesitará ayuda toda su vida.

Un juzgado ha impuesto la mayor indemnización por negligencia sanitaria en España: más de 13 millones de euros debido a errores en un parto en el Hospital de Sagunto, Valencia, en 2019. Neizan, de seis años, sufrió parálisis cerebral grave por falta de oxígeno no detectada a tiempo, dejándolo con un 87% de discapacidad. La madre, Andrea Téllez, lamenta que una cesárea oportuna podría haber evitado las secuelas. La jueza responsabilizó a la ginecóloga y matrona, destacando la necesidad de asistencia vitalicia para Neizan. Aunque es una victoria judicial, Andrea afirma que el daño es irreparable. La sentencia aún puede ser recurrida.

Un juzgado ha impuesto la mayor indemnización por una negligencia sanitaria nunca antes vista en España: más de 13 millones de euros por los fallos que se produjeron en un parto en el Hospital de Sagunto, en Valencia, en 2019. Una cadena de fallos dejó a Neizan, que ahora tiene seis años, con una parálisis cerebral grave.

"Es dependiente al 100% de mí. No camina, no habla...", ha declarado su madre, Andrea Téllez, en 'Y ahora Sonsoles'. Neizan tiene un grado de discapacidad reconocido del 87%, parálisis cerebral, retraso madurativo y epilepsia.

Una jueza del Juzgado de Primera Instancia 103 de Madrid ha dictaminado que todo se debe a una negligencia médica. No se detectó a tiempo la falta de oxígeno en el cerebro del bebé, lo que provocó sus secuelas neurológicas.

"Si hubieran hecho antes una cesárea, se podría haber evitado. O a lo mejor si la hubieran hecho antes, el niño no hubiera salido con las secuelas con las que sale ahora", ha reprochado Andrea.

La sentencia judicial ha condenado a la ginecóloga y a la matrona que intervinieron en el parto a la mayor indemnización en España por negligencia médica: más de 13 millones de euros para poder cubrir la asistencia especializada que necesitará Neizan durante toda la vida y todo tipo de ayuda que valga para hacer su vida un poco más fácil.

Se trata de una victoria judicial, pero Andrea destaca que "no hay dinero que pague en el mundo el daño que le han causado a mi hijo".

Rafael Martín Bueno, abogado de la familia, ha explicado que "hemos conseguido lo que se llama el principio de indemnidad de la víctima. Que todo aquello que vaya a necesitar, se le consiga". Sin embargo, todavía no todo es definitivo, ya que la sentencia puede recurrirse. Lo que seguro no va a cambiar, son los daños que le causaron a Neizan.

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