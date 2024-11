La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido de que ha aparecido "algún caso de gastroenteritis" a causa de las aguas estancadas provocadas por la DANA que azotó la provincia de Valencia y ha asegurado que tanto su departamento como la Conselleria trabajan coordinadamente para hacer un "rastreo profundo" en la zona y un protocolo de detección precoz.

"La evidencia científica nos dice que hay riesgo de patógenos, sobre todo en las aguas estancadas, que desencadenaría diversas infecciones por diferentes microorganismos como, por ejemplo trastornos gastrointestinales o neumonías", ha explicado la ministra en declaraciones en 'RNE', en las que ha detallado que "no hay ningún brote, pero sí que hay algún caso de gastroenteritis".

La ministra ha señalado que "a día de hoy" no hay constancia, "ni alerta", de ningún profesional en el terreno que hay informado de que estén subiendo de una manera "considerable o cuantitativamente importante" el número de gastroenteritis o el número de pacientes que con determinados síntomas infecciosos.

Aunque, reconoce que hay que "estar alerta y actuar nada más se presenten los primeros síntomas para poder detectar al microorganismo y poder tratar adecuadamente a la población".

Por otro lado, la ministra ha subrayado que a día de hoy no hay ningún foco de legionela. "Lo cual no significa que no tengamos que estar atentos y prevenidos", ha dicho, al tiempo que ha indicado que pueden aparecer casos de gastroenteritis, leptospirosis, legionela o enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, "porque en ambientes cálidos con aguas estancadas sabemos que cobran fuerza".

Así, ha destacado la labor que se está realizando desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y desde la Conselleria de Sanitat, que están preparando todos los protocolos para evitar patógenos en aguas estancadas que pueden desencadenar en infecciones, sobre todo gastrointestinales, que son las que más se están reportando; así como cualquier posible caso de infección con potencial epidémico, ictericia o neumonía.

En este sentido, en base a la evidencia científica y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide precaución y que se sigan las medidas preventivas de higiene y protección: mascarilla, protector ocular, guantes y botas. Además de lavarse bien las manos si se ha tenido contacto con el lodo.

Sanidad no se plantea "por ahora" evacuar ninguna población

Mónica García, ha confirmado que, "por ahora", en ningún momento han planteado la posibilidad de evacuar a la población de los municipios más afectados por la DANA.

"Esperamos que la situación vaya mejorando en la medida en la que cada vez se vaya mejorando la recogida de esos residuos. Estamos en contacto con las empresas del agua y estamos en contacto con Miteco, con el Ministerio de Transición Ecológica, para ver cuándo y cómo se van resolviendo los problemas de depuradoras y de retirada de residuos", ha afirmado en una entrevista en RNE.

La ministra recomienda precaución atendiendo a que el proceso de recuperación y limpieza va a ser largo, y, por tanto, durante un tiempo habrá que estar pendiente de vectores, patógenos y microorganismos que pueden traer algunas enfermedades. Sin embargo, no ve aconsejable una vacunación masiva del tétanos, aunque si es recomendable para aquellas personas que trabajen en el terreno, hayan tenido alguna herida y no estén al día de las pautas de vacunación.

Aunque por prudencia, en todos los centros de la Comunidad Valenciana se ha asegurado la disponibilidad de las vacunas necesarias para la inmunización de la población (contra tétanos, hepatitis A y B, etc) o vacunas estacionales, en caso de que sea necesario.

Respecto a los municipios más golpeados por la DANA, donde siguen sin centros de salud porque han quedado arrasados por el temporal, "se han puesto en marcha puntos de asistencia de emergencias y la población está pudiendo ser atendida si no en su centro de salud habitual en estos puntos alternativos", ha explicado.

Síntomas para identificar posibles infecciones

El Ministerio de Sanidad y la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana han elaborado un protocolo de vigilancia para la detección precoz de casos de infección. El objetivo es garantizar la detección de posibles casos de infección con potencial epidémico y para ello es importante conocer los síntomas que pueden causar las enfermedades a las que están expuestas las personas que están en contacto con las aguas estancadas.

Los síntomas que puede aparecer son:

Fiebre elevada y persistenteDiarrea o vómitos intensos o persistentes, o si implican deshidratación

Dolor abdominal intenso

Coloración amarillenta de la piel y/o los ojos

Orina oscura

Tos persistente o dificultad para respirar

Erupciones rojas o púrpura en la piel que puedan indicar sangrado bajo la piel

Dolor de cabeza intenso o rigidez de cuello

Confusión, desorientación o agitación

Heridas abiertas o lesiones, especialmente si presentan signos de infección (enrojecimiento, hinchazón, secreción o dolor)

Sentir un nivel de estrés o ansiedad que te sobrepasa

De esta forma, en caso de detectar alguno de estos síntomas, aconsejan acudir al médico.