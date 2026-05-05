Bea de Vicente explica el 'efecto del espectador' a raíz de la muerte de una mujer en la Muralla de Lugo a la que nadie ayudó

"La realidad es que podríamos encontrarnos ante un delito de omisión del deber de socorro, porque hay una persona en un peligro grave e inminente que está solicitando ayuda y las personas que están a su alrededor pueden ofrecerle ayuda sin correr riesgo su vida", ha resaltado la abogada.

Una mujer falleció la madrugada del pasado domingo tras caerse de la Muralla de Lugo mientras varias personas, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, observaban sin prestar ayuda a la mujer. Sobre esto se ha pronunciado este martes Beatriz de Vicente, quien ha explicado que "hay un efecto psicológico que se llama el 'efecto del espectador', que viene a decir que cuanto mayor es el número de espectadores de una catástrofe, menor es la posibilidad de que alguien ayude".

"La realidad es que podríamos encontrarnos ante un delito de omisión del deber de socorro, porque hay una persona en un peligro grave e inminente que está solicitando ayuda y las personas que están a su alrededor pueden ofrecerle ayuda sin correr riesgo su vida", ha resaltado De Vicente. Y ha resaltado que "es algo absolutamente clamoroso".

"Aquí lo que se protege es la solidaridad humana. Esta señora está varios minutos pidiendo ayuda y las personas que observan tienen la obligación legal de ayudarla. Hay un peligro grave e inminente de una persona y los demás solo observan", ha señalado, tras lo que ha añadido que "es delictivo".

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